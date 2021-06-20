Bodrum'a akın getiri rekoru kırdırdı

Salgın döneminde en fazla tercih edilen bölgelerden biri olan Bodrum
'da kiralar son bir yılda yüzde 40'tan fazla arttı. Talep nedeniyle evlerin satış fiyatları yükselirken, kiraya bağlı geri dönüş (amortisman) süreleri de kısaldı. Pandemide vatandaşın en çok ilgi gösterdiği Bodrum'da amortisman süresi de kısaldı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur
, hali hazırda artan talebe bağlı olarak kira getiri oranı en yüksek bölgenin Bodrum olduğuna dikkat çekti. Erden Timur, "Bodrum'da son bir yılda kiralar yüzde 40'tan fazla arttı. Bizim kendi projelerimizde yer alan 3+1 konutları geçen yıl 60 bin TL'ye kiraya verirken şimdi bu rakam 80 bin TL'ye çıktı. 120 bin TL isteyen mülk sahibi var. Buna bağlı olarak da bölgede amortisman süreleri 8 yıla geriledi. İstanbul
'da bu süre 20-25 yıl" ifadelerini kullandı.
2.8 MİLYARLIK PROJE ATAĞI
Lüks segmente hitap eden Nef Reserve
'in Bodrum'da 2.8 milyar TL yatırım değeriyle Nef Reserve Gölköy, Nef Reserve Yalıkavak
ve Nef Reserve Hebil projelerinin olduğunu anlatan Timur, "Bodrum'da bugüne kadar 1 milyar 222 milyon liralık satışımız oldu. 2.5 milyar liralık daha satış değerimiz bulunuyor" dedi. Timur, Bodrum'da 2 tane daha arsalarının bulunduğunu, önümüzdeki yıl yeni projelerinin olacağını ifade etti.
FABRİKASYON EVLER
Nef'in pandemi sonrasındaki hedefleri hakkında bilgi veren Erden Timur, yol haritalarında 3 yeni iş modelinin olduğunu söyledi. İlk hedeflerinin endüstriyel üretime yoğunlaşmak olduğunu anlatan Timur, "İnşaatta üretim sürelerinin kısalması gerekiyor. Pandemi döneminde bunun üzerine çalıştık. Modüler üretimi ön plana çıkaracağız. Hatta bir fabrikaya ortak olma girişimimiz oldu ancak sonuca ulaşmadı" dedi. Fabrika tipi üretimin konut fiyatlarını da yüzde 20-30 düşürebileceğini söyleyen Timur, bunun çok önemli bir ihracat fırsatı olduğunu da ekledi.
SAPANCA'YA 600 MİLYONLUK YATIRIM
ERDEN Timur, yatırım tutarı 600 milyon TL olan Sapanca
projesi ve inşaatı devam eden projelerde kalan etapların tamamlanması için ayrıca 180 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını, böylece yılı 780 milyon TL yatırım ile tamamlayacaklarını söyledi.