Bankacılık sektöründe ‘yeşil dönüşüm’ başladı

Bankacılık sektörü çevre duyarlı yatırımların finansmanı, sanayide yeşil dönüşümü destek için kolları sıvadı. Kalkınma ve Yatırım Bankası
Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, finansal kaynakları sadece kâr amaçlı değil çevresel ve sosyal değer yaratma amacıyla kullanma imkânı tanıyan "etki yatırımı" için fon oluşturacaklarını duyurdu. Öztop, dünyada 1 trilyon dolar
a ulaşan, İngiltere
başta olmak üzere gelişmiş birçok ülkede yükselen yatırım modelleri arasında yer alan etki yatırımcılığı ekosisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak için aktif görev alacaklarını söyledi. Öztop, bu yılın ilk çeyreğinde "İlk çeyrekte 200 milyon lira tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik" dedi.
GÜNEŞ ENERJİSİ FİNANSE EDİLİYOR
Meclis KİT Komisyonu'nda kalkınma bankacılığında yeni döneme ilişkin önemli tespitlerde bulunan Öztop, geçen yıl devreye alınan güneş enerjisi santrali projelerinin yüzde 20'sini finanse ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar toplam 322 megavat kurulu güce sahip 21 rüzgâr enerjisi santralinin üretime başlamasını sağladık" açıklamasını yaptı. Salgın nedeniyle sıkıntıya geren KOBİ'leri ve işletmeleri destekleyeceklerini söyleyen Öztop, "Hâlihazırda, Dünya Bankası
, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası
ve Çin Kalkınma Bankası'yla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. Öztop, 2020 sonu itibarıyla aktiflerin yıllık yüzde 44.9'luk artışla 28.1 milyar liraya, ilk çeyrekte de yüzde 9.3'lük artışla 30.7 milyar liraya ulaştığını söyledi.
ETKİ YATIRIMI NEDİR?
ETKI yatırımı (Impact Investment) çevreye ve topluma pozitif etkisi olan aynı zamanda finansal getiri de beklenen yatırımları ifade ediyor. Etki yatırımı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun yatırım yapmayı öngörüyor.