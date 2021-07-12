Turizmde hedef 25-30 milyon kişi

KÜLTÜR
ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz
, Kovid- 19'a karşı otellerde tedbirlerin en iyi şekilde alınıp uygulandığını, yerli ve yabancı turistlerin güvenli tatil yapmalarına imkân sağlandığını belirtti. Yavuz, şunları kaydetti: "Şimdi aşılamayı toplum olarak çoğaltmamız ve tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Geçen yıl 16 milyon turist, 12 milyar dolar
döviz girdisi sağlanmıştı. Hedefimiz bu sene bunun çok daha üzerine çıkabilmek. Kurallara uyarsak hem sezon uzayacak hem de daha uzun seyahat edilebilecek. Ayrıca yabancı ziyaretçiler daha fazla gelmeye başlayacak. Gönül istiyor ki 25-30 milyon ziyaretçi sayısına ulaşalım. Bu tamamen günlük vaka sayımızla ilgili. Aşı olsak bile disiplinimizi bozmayıp, maske kullanmaya devam etmemiz gerekiyor."