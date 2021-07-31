Hızlı teslimat hizmeti şehirler arasında da mümkün

Hızlı teslimat hizmetinin tüm süreçlerini dijitalleştiren PackUpp
, 'Sonraki Gün' hizmetini şehirler arası teslimatta da hayata geçirdi. İstanbul'dan Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'ye "Sonraki Gün" teslimatın yanı sıra PackUpp, teknolojik altyapısıyla ve güçlü saha ekibi ile 81 ilde, firmalara "dedike saha teslimat" ekibi kurabiliyor. Kuruluşunun ilk yılında iki yatırım turuyla şirket değerlemesini 8 ayda 8 kat artırarak 100 milyon TL değere ulaştıran PackUpp, sahip olduğu yerli yazılımın gücüyle teslimattaki başarısını ve müşteri memnuniyetini Türkiye'nin her noktasına taşımak için büyümeye devam ediyor. Online alışveriş deneyiminin en önemli kriterlerinin başında gelen hızlı teslimat ile e-ticaret paketlerini güvenli bir şekilde tüketiciye ulaştıran PackUpp, "Komşuma Bırak", "Haritadan Canlı İzleme" ve teslimat sonrası "Puanlama ve Yorum Yapma" özellikleriyle müşteri memnuniyetinde %100'e yakın bir başarı elde ediyor. PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO'su Semih Emre Özcan, şehir içi teslimat hizmetlerini şehirler arası teslimatla genişlettiklerini açıkladı. Özcan, "Güçlü teknolojimizle hizmet verdiğimiz şehirlerde 'Sonraki- Gün', 'Aynı-Gün' ve '3 Saatte Ekspres' teslimat hizmeti sunuyoruz. Sahip olduğumuz %100'e yakın teslimat başarısını şimdi şehirler arası teslimat hizmetine taşıdık. PackUpp artık İstanbul'dan Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'ya "Sonraki-Gün" teslimat hizmeti vermeye başladı. Bu sayede iş birliğinde bulunduğumuz firmalar, Türkiye'deki e-ticaret satış hacimlerinin yaklaşık %70'ini PackUpp ile Sonraki-Gün teslim edebilecekler. Önümüzdeki dönemlerde de şehirler arası teslimat ağımızı büyütmeye devam edeceğiz" dedi. "Türk mühendislerimizle ürettiğimiz % 100 yerli yazılım ve teknoloji gücümüz ile Türkiye'nin her yerinde hizmet verebilecek saha operasyonu altyapısına sahibiz" diyen Özcan sözlerine şöyle devam etti: "Bu gücümüz ile 81 ilde, iş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kısa sürede dedike saha teslimat ekipleri kurabiliyoruz. Sahip olduğumuz yazılım sadece müşterilerimizin değil ekiplerimizin de iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Dağıtım süreçlerinde son teknolojimizle, tüm sürücülerin adreslere teslimatları sırasında yaşanabilecek gecikmeleri, teslimat rotalarını optimize ederek ortadan kaldırıyoruz. "