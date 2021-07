Strong Medya liderlerin ödüllerini verdi

Kazananların Strongbosses.com ve Yerliara.com kullanıcılarının oylarıyla belirlendiği, 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni, 13 Temmuz Salı akşamı İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleşti. Sunuculuğunu ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy ve başarılı oyuncu Emre Kınay'ın gerçekleştirdiği törende, adeta yıldız yağmuru yaşandı. İş, sanat ve cemiyet hayatından geniş bir katılımla gerçekleşen 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde davetliler, Hande Yener ve Serdar Ortaç konserleriyle keyifli anlar yaşadı. Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, Doğtaş, Philips, Carrefoursa, Aktif Bank, Little Caesars, Madame Coco gibi markalar ödüllerini alırken sektöründe başarılı, fark yaratan, zirveye koşan pek çok önemli markaya da ödülleri takdim edildi. Beşiktaş spor kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Yılın Lider Spor Adamı ödülünü aldığı tören de, canlandırdığı Memati karakteriyle tanınan Gürkan Uygun'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Kadir Doğulu, İrem Helvacıoğlu oğlu gibi başarılı isimlerinde geceye katılarak ödüllerini aldığını belirten Strong Medya Aş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek" Strong Medya Aş olarak dört hafta gibi kısa bir sürede organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye lider marka ödülleri törenimiz organizasyon kalitesiyle konuklarımız tarafından çok beğenildi. Bu zamana kadar her bir organizasyonumuzda bir öncekine göre ilkler ve yenilikler yapmayı başarmıştık. Bu başarımızı ikinci Türkiye lider Marka Ödülleri Töreni'mizde de sürdürdük. Gecede Turkuvaz Medya rüzgarı esti. Gecede Yılın Magazin Eki; Günaydın, Yılın Röportajcısı Tuba Kalçık , Yılın Magazin Yazarı ise Ömer Karahan seçildi. Yılın Sohbet programı ödülü ise A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ve Funda Karayel 'in sunduğu Biz Bize programına verildi. atv dizisi Baş Belası'nda oynayan İrem Helvacıoğlu ise En İyi Kadın Oyuncu seçildi