Devletimiz sağolsun çocuklarımı kurtardı

Kastamonu Bozkurt'ta selden kızları Semiha (8) ve Gülseren (9) helikopterle, kendisi de botla kurtarılan Özge İçin (27) SABAH'a o anları anlattı: Yemeği ısıtmak için karşı komşuya gitmiştim. Balkondan sular gelmeye başladı.
İki kızımı da alıp 1. kattan 4. kattaki komşulara çıktık. Gece uyuyamadık, sabah çatıya çıktık. Helikopter çocukları aldı. Yer kalmadığı için ben binemedim. Bizi daha sonra botla kurtardılar. AFAD çadırında çocuklarıma kavuştum.
Her şeyim gitti ama, çocuklarım yanımda. Mal değil çocuklar önemli. Hepsi yerine gelir. Devletimizin çalışmaları dört dörtlük, sağolsun. Şu anda her şeyimiz var. Devletimiz bizi o cehennemden çıkardı.
'HELİKOPTER ABİLER BİZİ ALDI'
Özge İçin'in 8 yaşındaki kızı Semiha İçin "Selden korktuk. Bizi almaya helikopter abiler geldi. Beni ablamla beraber iple bağlayıp yukarıya çektiler. Anneme de şimdi kavuştuk" diye konuştu.
OSMAN'IMIN KARNINI DOYURMUŞLAR
Kastamonu Bozkurt'ta evinde 3 çocuğu ile mahsur kalan Elif Yüksel'in, sele kapılarak öldüğü zannedildi. Yüksel ve çocukları ayrı ayrı kurtarıldıktan sonra birbirlerine kavuştu.
Yüksel'in 1 yaşındaki bebeği Osman'ı ekiplerle birlikte kurtaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üşümesin diye üzerindeki monta sardı. 'Kıyamet kopuyor sandım' diyen anne ise o dehşet anlarını anlattı: Dalgıç polisler geldi. 'Çatıya çıkın' dediler ama 'Çıkamam, bebeklerim var' dedim.
O zaman olduğumuz yerde kalmamızı söyledi. 'Alt katın yan dairesine geçin' dediler, gittik. Oğluma o sırada Süleyman Soylu'yu gösterdim. 'Korkma' dedim. Hep birlikte çatıya çıktık.
Helikopter geldi, sadece 2 buçuk yaşındaki kızım ve beni aldı. 'Sakin olun, güvenli bölgeye alacağız' dediler. 'Çocuklarım kaldı' dedim, 'Korkmayın, onları kurtaracağız' dediler. 4-5 kişi kaldı yanlarında.
Beni Abana'ya aldılar, kızımla orada bekledim. Daha sonra eşimle birlikte kaymakamlığa gittik ve oradakiler çocuklarımın KYK yurduna yerleştirildiğini söyledi.