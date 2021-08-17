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Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:02

Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ağustos 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar, kaç para oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ağustos 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar, kaç para oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi bireylerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar tarafından sunulan uygun fiyatları kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Halihazırda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. İşte bankaların kredi faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar? Salgın süreci ile başlayan ekonomik olumsuzluklar, bankaların kredi paketlerine olan talebi artırdı. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan uygun fiyatlı kredi paketleri ilginin odağı oluyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.63

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.3

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.50

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.69

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.65

Ev kredisi: 1.41

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.68

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Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ağustos 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar, kaç para oldu?
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