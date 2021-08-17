Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ağustos 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar, kaç para oldu?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar? Salgın süreci ile başlayan ekonomik olumsuzluklar, bankaların kredi paketlerine olan talebi artırdı. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan uygun fiyatlı kredi paketleri ilginin odağı oluyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.51
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.37
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.63
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.38
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.3
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.50
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69
Konut kredisi: 1.46
Taşıt kredisi: 1.69
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.65
Ev kredisi: 1.41