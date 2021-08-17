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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Vakıf Katılım’dan hibrit araç finansmanı

Vakıf Katılım’dan hibrit araç finansmanı
VAKIF Katılım, devreye aldığı uygun araç finansman oranlarıyla otomotiv sektörünün canlanmasına katkı sunacak. Araç finansmanında 48 aya varan vade seçenekleri sunan ve aylık kâr oranını yüzde 1.55'e çeken Vakıf Katılım, doğa dostu vizyonu doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla elektrikli taşıt finansmanı kâr oranını da yüzde 1.50 olarak belirledi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmelerine yardımcı olmak adına uygun finansman seçenekleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.
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Vakıf Katılım’dan hibrit araç finansmanı
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