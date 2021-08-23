Gençlerden büyük proje! Yerli ve milli çevrimiçi toplantı yazılımı

Gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanarak geçen yıl açılan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevrimiçi toplantı yazılımı geliştirmek için kolları sıvadı. Küresel salgın sürecinde en büyük ihtiyaçlardan olan programın kurulumu ve yönetimi kolay olacak. Program güvenli, yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme imkânı sağlayacak. Ayrıca uzaktan eğitim faaliyetinde, sempozyum, konferans gibi toplantılarda da kullanılabilecek bir nitelik taşıyacak.

MİLLİ GÜVENLİĞE KATKI SUNACAK

Öğrencilerle birlikte çevrim içi bir platform üzerinden canlı ders/toplantı yapabilme gereksinimlerin karşılayacak bir web tabanlı yazılım üretmek amacıyla geliştirilen proje, Pendik'te uygulamaya alınıp test edildikten sonra yaygın şekilde kullanılacak. Millî güvenliğe katkı sunmayı amaçlayan projeyle okullarda yapılacak tüm toplantı görüşmelerinin kayıtları kendi sunucularında tutulacak ve özel güvenlik önlemleri ile güvence altına alınmış olacak. Yerli imkânlarla tamamlanacak proje sonunda ortaya çıkacak yazılım sayesinde yabancı kaynaklı programlara yapılacak fazla ödemelerin önüne geçilecek. Bilimsel bakımdan ise öğrencilerle birlikte hayata geçirilecek bu proje, onların siber güvenlik alanındaki gelişmelerine önemli katkı sunacak.

SİBER GÜVENLİK BİLİNCİ GELİŞTİRİLMELİ

Proje ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurguladı. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda sektörle iş birliğinin önemine dikkati çeken Yazıcı, "İhtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için mesleki ve teknik eğitimde en üst düzey iş birliğini ve eşgüdümü harekete geçirdik. Siber savaşların öne çıkmasıyla; veri güvenliğinin, maddi kaynak güvenliğinin ve genel olarak her alandaki bilgilerinin, kişisel verilerin çok önemli olduğu bir dönemi hep beraber tecrübe ediyoruz. Bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek öne çıkan bir anlayış" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK 'SİBER GÜVENLİK PROGRAMI' UYGULAYAN LİSESİ

Siber güvenliğin aynı zamanda belli projelerin hayata geçirilmesi ve birtakım üretimlerin yapılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Yazıcı, "Siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek bakımından Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önem arz ediyor. Meslek liseleri içerisinde bir siber güvenlik alanı oluşturmak için yaptığımız çalışmalar geçen yıl somutlaştı. Böylece siber güvenlik ekosisteminin standartlarının gelişmesi sürecine de katkı sunmaya başlayan Türkiye'nin ilk siber güvenlik programı uygulayan lisesi açılmış oldu. Okulumuzun hayata geçirdiği projelerden çevrimiçi toplantı yazılımı ülkemiz ve eğitim sistemimiz için çok önemli. Yazılımla katılımcılar tarayıcı üzerinden toplantı davetine tıklayıp, toplantı parolasını girerek toplantıya dâhil olabiliyorlar. Toplantı esnasında sesli ve görüntülü paylaşım yapılabilmektedir. Ayrıca katılımcılara kendi ekranını paylaşma imkânı da sunuluyor. TOY adı verilen yazılımın gerçekleşmesi için büyük çaba harcayan çalışma arkadaşlarıma, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

VERİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ

Teknopark İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Turan Çinkılıç SABAH'a özel yaptığı açıklamalarda okulun Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan mesleki teknik lisesi ve teknopark bünyesinde açılan ilk lise olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Biz TOY projemizi müdür yardımcımız ve hazırlık öğrencilerimiz ile birlikte hazırlayıp il milli eğitim müdürlüğümüze sunduk. Onların destekleriyle projemizi geliştirme şansı bulduk. Biz bu projeyi geliştirirken amacımız hep şu oldu: Bilmediğimiz yabancı bir firmanın yazılımını kullanıyoruz ve bütün yaptığımız dersler onların sunucularında tutuluyor. O yüzden bizde dedik ki bizde kendi yazılımımızı yazalım, biz bunu yazabiliriz. Yerlilik millilik ve veri güvenliği konusunda çok hassasız. Millî Eğitim Bakanlığı Ar-ge Merkezine projemizi sunduk. Ve ihtiyaç duyduğumuz bütçeyi belirttik. Bu merkez kapsamında gelen ödenekle biz projemizi hazırladık. Şu anda okulumuzda TOY programımızı rahatlıkla kullanıyoruz. Hedefimiz geliştirdiğimiz programın tüm Türkiye'de kullanılması. Bu okul siber güvenlik alanında da çocukları uzman haline dönüştürmesi aynı zamanda da bu çocukları da mühendislik programlarına taşıyabilmek. Bütün öğrencilerimizi bilgisayar, yazılım mühendisliği gibi programlara mutlaka yerleşebilecek şekilde çerçeve eğitimimizi yapılandırdık"

ÖĞRENCİLER HAZIRLIK SINIFINDA SUNUCU YAPILANDIRMAYI ÖĞRENDİ

Çinkılıç neden teknopark içinde bir lise kurulduğunu ise şu sözlerle açıkladı: "Burada savunma sanayinin siber güvenlik kümelenmesine dahil olan siber güvenlik üzerine çalışan çok sayıda firma var. Biz öğrenci ile sektörü buluşturmak istedik, bu buluşma için en uygun lokasyon burasıydı. İl Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı gelip teknopark yetkilileri ile görüştü. Burada bir okul açma isteğimizi belirtti. Sağ olsunlar teknopark yetkilileri de çok olumlu dönüş yaptı ve okulumuzu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Teknopark yetkililerimizin desteği ile açtık. Henüz hazırlık sınıfında olmalarına rağmen öğrencilerimiz TOY projemizin içinde yer aldılar. Öğrencilerimiz sunucu yapılandırmayı öğrendi. Ülkemize mal olacak bu yerli ve milli projenin içinde oldukları için her gün mutluluklarını dile getirdiler. Ben öncelikle Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı'ya, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yerebakan'a çok teşekkür ediyorum."

Çevrimiçi Toplantı Yazılımının Özellikleri;

• Kurulum gerektirmez

• Güvenli görüntülü ve sesli görüşme

• Katılımcılara görüşmenin linkini göndererek veya e-posta yolu ile davet etme

• Lobide bekletme ve toplantıya şifre belirleyerek katılımcıların şifre ile girişlerini sağlama

• Sınırsız katılımcı desteği

• Mobil uyumlu web ara yüzü

• Ekran paylaşımı

• YouTube video paylaşımı ve görüşmeyi anlık olarak bu ortamda yayımlayabilme

• Otomatik görüntü kalitesini ayarlayarak daha sağlıklı bir görüşme imkânı sağlama

• İstenilen katılımcıya yönetici yetkisi verebilme

• Görüşme esnasında anlık şekilde genel ve özel mesajlaşma.

• Katılımcıların sesli/sessiz, kameraları açık/kapalı olarak görüşmeye katılmalarını sağlama

• Uçtan uca şifreleme

• Konuşmacı istatistikleri