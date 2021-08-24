Birikimli sigortada yüzde 55 artış

ANADOLU Hayat Emeklilik
, hayat sigortası ürünleri ile verdiği hizmetleri farklılaştırmaya devam ediyor. Şirket, tercihe göre risk teminatı içeren ya da içermeyen, süre sonunda prim iadesi yapan farklı ihtiyaçlara yönelik hayat sigortası ürünleri sunuyor. "Çocuğum için Yatırım Sigortası
, Herkese Hayat Sigortası
, Teminatlı Birikim Sigortası ve Prim İadeli Hayat Sigortası
" ürünleri temel özellikleri ve içerdiği teminatlar dikkate alınarak tercih edilebilecek hayat sigortası ürünleri olarak şirketin ürün portföyünde yer alıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk "Gelecekte elde edilecek gelir ile ilgili belirsizliğin artması kişileri tedbir amaçlı birikim yapmaya yöneltti. Bunun neticesinde birikimli hayat sigortaları ön plana çıktı. 2020 yılında birikimli, karma ve yaşam teminatlı ürünlerin prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 55 oranında artış gösterdi. Bu dönemde yaşam, yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık gibi farklı teminatlar sağlayan, üstelik vergi avantajı da sunan birikimli hayat sigortaları kişilere çözüm oldu. Sağlığın ve güvence altında olma ihtiyacının her şeyden önemli hâle geldiği bu dönemde, yaşam kaybı riskine karşı teminat sağlayan birikimli hayat sigortası ürünlerinin daha çok öne çıktığı görünüyor" şeklinde konuştu.