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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Yangından zarar gören çiftçiye 1.6 milyon TL daha ödenecek

Yangından zarar gören çiftçiye 1.6 milyon TL daha ödenecek
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere bu hafta içerisinde 1.6 milyon TL daha ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.
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Yangından zarar gören çiftçiye 1.6 milyon TL daha ödenecek
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