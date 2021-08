EİB’nin 2022 hedefi 18 milyar dolar

Toplantı; İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Birliklerimiz Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle TİM delegelerinin katılımıyla gerçekleşti



EİB'NİN İHRACATI 15 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, "Temmuz ayı itibariyle son 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Bu başarıda şüphesiz Ege İhracatçı Birliği üyelerimizin önemli bir katkısı var. Ege İhracatçı Birliğimizin ihracatı yılbaşından bu yana geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 8,5 milyar doları bulurken, son 12 aylık periyottaki ihracatı 15 milyar dolara ulaştı. Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'ye ulaşma yolunda, tüm sektörlerimizin tüm firmalarımızın tüm ürünlerimizin ayrı ayrı önemi var" dedi.



EİB 2021 HEDEFİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi; "Dünya genelinde pandeminin etkilerinin devam ettiği bir süreçte yıllık ihracatta 15 milyar doları aşarak tarihi bir başarıya imza attık. 2021 yılı sonu için hedefimizi 16 milyar dolar olarak yukarı yönlü güncelledik. Pandemi döneminde Türkiye'nin ilk sanal fuarlarını ve sektörel ticaret heyetlerini organize ettik. Pazarlama faaliyetlerimiz hiç kesintiye uğramadan devam etti. Sanal pazarlama faaliyetleri yanında URGE Projelerimiz, TURQUALITY Projelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." dedi.



"YENİLENEBİLİR ENERJİ" EKİPMANLARINA ÖZEL BİR İHRACATÇI BİRLİĞİ EİB ÇATISI ALTINDA KURULMALI



Eskinazi, önemi her geçen gün artan "Yenilenebilir Enerji" sektöründe Türkiye'nin dünyada önde gelen ülkelerden arasında olduğuna da değindi.



"Ege Bölgesi yenilenebilir enerjide önemli bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bu nedenle; "Yenilenebilir Enerji" ekipmanlarına özel bir ihracatçı birliğinin EİB çatısı altında kurulması çok doğru bir karar olacak. Bu sektörlerdeki ihracatçı firmalarımız da EİB bünyesinde temsil edilme taleplerini her geçen gün artan bir şekilde dile getiriyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların ve teşviklerin artırılması ve Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki payının artmasını istiyoruz. Tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yenilenebilir enerjiler önceliğimiz olmalıdır. Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde üretimi ve tüketimi hepimizin geleceğidir."



REKOLTE TAHMİN ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YAPILMALI



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Birol Celep, "TMO stoklarındaki ürünlerin ticari kaygı gözetilmeksizin uygun fiyat politikasıyla piyasaya sürülmesini bekliyoruz. TMO'nun yönlendirici olmasına devam etmesi, alım ve fiyat politikasını sezon başlamadan açıklaması gerekiyor. İhracatta izlenebilirlik çok önemli. Bu yüzden hammadde takip edilebilir olmalı. Rekoltenin doğru tahmin edilmesi de çok büyük önemde. Bu sezon çekirdeksiz kuru üzüm rekolte tahmininde yüzde 20-25 civarı sapma olması bekleniyor. Rekolte tahmin çalışmaları çok daha titizlikle ve doğruya yakın sonuç verecek şekilde yapılmalı." dedi.



KİMYA BİRLİĞİ ÇAĞRISI



EİB çatısı altında kimya, elektrik-elektronik, çimento, seramik ve toprak ürünleri, otomotiv yan sanayi ve makine sektörleri öncelikli olmak üzere EİB bünyesinde yeni ihracatçı birlikleri kurulması gerektiğinin altını çizen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan sözlerine şöyle devam etti: "2020 yılında kayda aldığımız 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracatın yüzde 30'u EİB bünyesinde birliği olmayan sektörler tarafından gerçekleştirildi. Kimya sektörü bir ay arayla Temmuz ayında da bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Genel tabloya baktığımızda da demir sektörümüzden sonra totalde ikinci sırada. Sektör yüzde 52 artışla 151 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, son 1 yıllık ihracatı 1, 5 milyar doları aşmış durumda. Firmalarımıza daha iyi hizmet verip sektörel sinerjinin yaratılabilmesi için bu sektörlerin birliklerinin, özellikle Kimya Birliği'nin, EİB bünyesinde mutlaka kurulması gerekiyor."



AVRUPA BİRLİĞİ'NE KURU DOMATES İHRACATINDA GTİP DEĞİŞİKLİĞİ



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise ülkemizden AB ülkelerine ihraç edilen kuru domateste GTİP sınıflandırmalarında değişikliğe gidildiğini söyledi. Uçak, "2021 yılı için söz konusu GTİP dahilindeki ülkemiz menşeli ürünler için tanımlanmış olan 8900 tonluk kota 2021 yılı haziran ayında dolduğundan, 2021 ihraç sezonu başladığında ihracatçılarımız ilave vergi yükü ile karşı karşıya kalacaklar. İhraç edilen kurutulmuş domateslerin, tuzlama işleminin kurutmadan sonra yapılmadığı, dolayısıyla ileri işlem olmadığı dikkate alınarak, mevcut GTİP numarasında sınıflandırılmasına devam edilmesini talep ediyoruz" dedi.



HARCAMALARA TEŞVİK VERİLMELİ



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş; tüketiciler ve devletlerin döngüsel ekonomiyi gündemde tutması gerektiğini, devletin bu konudaki yatırımları desteklemesi gerektiği görüşünde. Sertbaş, "Sektörün tüm paydaşları, aynı dili konuşmalı, kurallar koyulmalı. Devletimizin tasarım alanında sektörümüze vermiş olduğu desteğin pozitif sonuçlarını görüyoruz. Firmalarımızın sürdürülebilir üretim için yaptığı harcamalara da aynı şekilde teşvik verilmesini istiyoruz. Bugüne kadar sektörümüze verilen teşvikleri ülkeye her sene 17 milyar dolar döviz kazandırarak ve katma değerli ihracatta ön saflarda yer alarak gösterdik. 2020 yılında pandemiye ve ana pazarlarımızdaki kapanmalara rağmen 17,1 milyar dolar ihracat geçekleştirdik. Sektörümüz doğru uygulamalarla bu ihracat rakamını rahatlıkla 20 milyar dolar ve üzerine çıkarabilir. Son olarak sürdürülebilirlik alanında verilecek teşvikleri de en etkin şekilde kullanarak ülkemiz ekonomisine ve ihracatına en iyi şekilde hizmet edeceğimize inanıyorum" dedi.



HAVA KARGO VE NAVLUN BEDELLERİ



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit Milas-Bodrum Havalimanı'nın altyapısının hava taşımacılığı için müsait olmasına ve hava kargo izni olmasına rağmen, direkt taşımacılığın yapılamamış olmasının firmalar için maliyet artışına ve zaman kaybına neden olduğundan bahsetti. Girit, "TİM ve TOBB iş birliği ile hava kargo terminalinin açılmasının Muğla bölgesinden sadece su ürünleri değil, başta taze meyve ve sebze olmak üzere diğer birçok ürünün de ihraç edilebilmesine olanak sağlayacak, sektörün kayıplarının önüne geçecektir. ABD'ye hava kargo navlun bedellerinin makul düzeye çekilmesi ve teknik engellerle kapalı olan bazı pazarların açılma süreçlerinin hızlandırılmasını istiyoruz. Kuzey Amerika ülkelerine yapılan ihracatın çok büyük kısmı havayolu ile gerçekleşiyor. Türk ihracatçıları olarak ihracatımızda kayıp yaşanmaması ve Amerika pazarının kaybedilmemesi için en büyük rakibimiz Yunanistan ile navlun bedellerinin aynı düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



ARICILIĞA DESTEK



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, "Ülkemizde son dönemde Ege Bölgesi'nde yaşanan orman yangını felaketlerinde başta çam balı olmak üzere arıcılık sektörünün kayıplarının ağırlığı nedeniyle, üreticilerimizin karşı karşıya kaldıkları kayıpları bir ölçüde de olsa telafi etmek adına, ihtiyaç duyulan kovan, ekipman, besin vb. ihtiyaçların temin edilebilmesi ve sektörün kayıplarının ivedilikle karşılanması amacıyla adı geçen Birliğimiz yedek akçe hesabından harcama yetkisi verilmesi önemli" diye konuştu.



HİNDİSTAN İLE ÜST DÜZEY DİPLOMASİ TRAFİĞİ



Ege Hububat ve Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci; Birliğin önemli ihraç ürünlerinden olan haşhaş tohumunda Hindistan Hükümeti kaynaklı kesintili sürece girildiğini hatırlattı. Terci, "2021 yılı Temmuz ayında yeni sezon başladı. Dolayısıyla 2 sezonluk rekolte dikkate alınarak ihracatımızın yeniden kesintisiz bir şekilde başlaması için Hindistan Hükümeti Maliye Bakanlığı nezdinde, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un desteğiyle üst düzey temaslarda bulunuldu. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde söz konusu durumun iyileştirilmesiyle ilgili İhracat Genel Müdürlüğü ile de görüşme halinde olacağız. Son olarak Temmuz ayında Hindistan bizden ihraç edilebilecek haşhaş tohumu miktarını bildirmemizi talep etti. İvedilikle bildirdik ve geri dönüş bekliyoruz. Aynı zamanda Hindistan ile yürütülen mevcut online sistemin geliştirilmesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere haşhaş ihracatçısı firma temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıda revize talepler değerlendirildi ve sektör temsilcileri sistemin iyileştirilerek devamına yönelik görüş bildirdiler" dedi.



ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE ADAY



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Zeytinyağı sektörü büyümeye aday ve yeterli düzeyde rekolteye ulaşıldığı takdirde 1,5 milyar doları hedefleyen bir sektör. İhracatçıların programlarını uzun vadeli yapabilmesi gerekiyor. Ani gelen ihracat düzenlemeleri öngörüleri engelliyor. Kararlar alınırken sektör bileşenlerinin de fikri alınmalı. Aynı zamanda AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi görüşmeleri çerçevesinde AB'nin ülkemize uygulamakta olduğu zeytinyağı gümrük vergisinin sıfırlanması ya da Avrupa Birliği'nden zeytinyağı için en az 30.000 tonluk bir kota alınmasının Türk Zeytin ve zeytinyağı sektörünün geleceği için çok faydalı olacağı görüşündeyiz" dedi.