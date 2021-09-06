534 ton atığı engelledi

CarrefourSA
, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. CEO Kutay Kartallıoğlu, şirketin yıl sonuna kadar 200'ün üzerinde yeni market açacağını söyledi. Şirket sürdürülebilirlik adına da önemli çalışmalara imza atıyor.
Bu yılki yatırım planınız nedir?
Sene sonuna kadar süper ve mini format ağırlıklı olarak 100'ü bayi olmak üzere 200'ün üzerinde yeni market açmayı hedefliyoruz. Küçük esnafı CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil ederek desteklemek amacıyla büyük bir adım attık. Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazankazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alıyoruz. Mini formatımız için 100-280 metrekare, süper formatımız için de 280-600 metrekare arası alanı olan ve belirli finansal kriterleri karşılayan en az 1 yıllık şirket sahipleriyle işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bir yılda 100 bayi hedefiyle çıktığımız yolda kısa sürede 41 bayimiz faaliyete geçti.
YERLİ ÜRETİCİYİ DESTEKLEYECEĞİZ
Tarım ve hayvancılık alanında çalışmanız var mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı
, TİGEM
ve TAGEM
'le işbirliğimiz devam ediyor. Üreticilere yerli tohum desteği, üretim sürecinin yerinde kontrol edilmesiyle güvenli meyve-sebze ürünlerinin reyonlarımıza gelmesini sağlıyoruz. OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden
HEKTAŞ işbirliği çerçevesinde hayata geçen İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi başlatarak müşterilerimize sebzelerin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiği bilgilerini müşterimize aktarıyor, İzlenebilir Gıda
'ya yatırım yapıyoruz. Yerli besi projemiz ile müşterilerimize veteriner hekim kontrollü, kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi kırmızı et sunuyoruz. Temel hedefimiz, yerli üreticiye destek olmak. Yılın ilk yarısında kırmızı et satışımız 10 bin tona ulaştı. Her mağazamıza bir balık reyonu açmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gebze
'de kurduğumuz Su Ürünleri Platformu ile av sezonunda 70-80 farklı balık çeşidine yer veriyoruz. Yıl sonunda 10 bin ton balık satışı hedefliyoruz.
77 MARKETE SIFIR ATIK BELGESİ
Sürdürülebilirlik adına neler yapıyorsunuz?
Her gün marketlerimizden alışveriş yapan 500 bin müşterimizi, Sıfır Atık inisiyatifimize dahil edebilmek için çalışıyoruz. 77 marketimize sıfır atık belgesi aldık. Hedefimiz tüm marketlerimize bu belgeden almak. Marketlerimizde atık değeri taşıyan kâğıt, metal, plastik, bitkisel yağ, pil vb. ürünleri ayrıştırarak toplayıp lisanslı geri dönüşüm firmalarına iletiyoruz. Geçen sene yaklaşık 14 ton atık yağ toplayıp biodizele dönüştürülmesini sağladık. Taze sebzemeyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kâğıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile temasa uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabaklar kullanarak 7.6 ton plastiğin atık olmasını engelledik. Kendi Kabınla Alışveriş uygulaması başlattık. Tüm bu çalışmalarla geçen sene bin 46 ton sera gazı salımını, 534 ton atık oluşumunu ve 19 bin metreküp su tüketimini engellemiş olduk.
RESTORAN SAYISINI 17'YE ÇIKARACAK
Lezzet Arası restoranları için yatırım planlıyor musunuz?
Mevcut 13 adet Lezzet Arası restoranımızı
aylık ortalama 241 bin kişi
ziyaret ediyor. Pandemi boyunca paket
servis uygulamasına geçiş yaptık.
Bunun yanı sıra marketlerimize de restoranımızda
hazırlanan taze yemeklerin
servisine başladık. Müşterilerimizin en
çok antrikot, köfte ve balık gibi reyondan
alıp restoranımızda hemen pişirtip
tüketilebilen ürünleri tercih ettiğini
gözlemliyoruz. Restoran sayımızı 4 yeni
yatırımla 17'e çıkaracağız.
AYLIK 200 BİN KİŞİ MOBİLİ İNDİRİYOR
Dijitalleşme faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
CarrefourSA Online Market'ten
50 bin çeşidi aşkın ürünü müşterilerimize
ulaştırıyoruz. Pandemiyle
başlattığımız Öncelikli Teslimat, Alo
Sipariş ve Markette Hazır hizmetlerimizi
sürdürüyoruz. Aylık 7 milyonun
üzerinde ziyaretçi trafiğimiz var,
mobil uygulama indirilme sayımız
aylık 200 bine yakın. Ayda 300 bine
yakın sipariş alıp teslimat gerçekleştiriyoruz.
5.3 milyon adet
kartlı müşteriye sahibiz, alışverişlerimizin
yüzde 74'ü kartlı
müşterilerimizden geliyor.