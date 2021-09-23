Kiralık ev arayanlar dikkat! Dolandırıcılar bu yöntemi kullanıyor





BİR YILLIK PEŞİN!

Dolandırıcılar en büyük vurgunu 'bir yıllık peşin ödeme' sistemi üzerinden yapıyor. Ev sahibinin toplu paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle bir yıllık peşinatta yüzde 30-40 gibi indirim yapılabileceğini belirten dolandırıcılar, vatandaşı ikna ediyor. Kiracıyla online ya da telefondan değil, yüz yüze görüşen dolandırıcılar, evi görmek isteyene ise "Şu anda evde kiracı var. Ancak içiniz rahat olsun. Hemen kontrat yapacağız" diyerek güven veriyor. Sahte kimlik ve sahte imzayla yapılan kontratların hiçbir geçerliliği olmazken, vatandaş ödediği yüklü miktar kiralıkla mahkemelerin yolunu tutuyor.