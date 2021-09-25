Selahattin Yılmaz Afrika’daki okul projesiyle Liberya’da Türk bayrağını dalgalandıracak

Liberya
Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz
, türlü imkansızlıklardan dolayı Afrika
'da eğitime ulaşmakta zorlanan gençlere 9 derslikli lise ve kütüphaneden oluşan bir eğitim yuvası temel atma töreni için davet edildi. Geçtiğimiz hafta Liberya'nın Bong County eyaletinde temelleri atılan proje, bölgede 52 köyde yaşayan gençlerin eğitim hayatına yön verirken, Türk bayrağını Afrika'da dalgalandıracak. Proje, gelecek nesillere Liberya ve Türkiye arasında geleceğin iş, yatırım, kültürel ve daha kapsamlı bir diplomasinin tesisi için yol gösterecek.
Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği ancak pandemi nedeniyle ertelenen okul ve kütüphane projesinin startını verdi. Türkiye- Liberya ikili ilişkilerinin gelişmesinde çok değerli katkıları bulunan Selahattin Yılmaz'ın girişimiyle Liberya'nın Bong Country eyaletinde, 52 köye hizmet vermesi planlanan lise ve kütüphaneden oluşan projenin temeli atıldı. Kısa sürede inşaatı tamamlanacak olan projenin temel atma töreni sırasında Liberya devleti tarafından "Onursal Başkanlık" göreviyle onurlandırılan Selahattin Yılmaz, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüce Türk Milleti adına kabul ettiğini belirtti. Selahattin Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:
52 KÖYE HİZMET EDECEK
"Bugün temelini attığımız projemizi en kıza sürede tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izni olursa Türk bayrağı ve kendisinin ismi ile Liberya eğitim hayatına kazandıracağız. Bölgede gerçekleştirdiğim ziyaretler sırasında Bong Country eyaletinde tam 52 köye hizmet vermesini planladığımız modern bir lise ile eğitim imkanları kısıtlı olan gençlerimizin eğitimlerine katkıda bulunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz."