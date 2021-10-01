’Türkiye üretim ülkesi’

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde kullanıma sunulan Uygulamalı Yetkinlik Ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika ve Yenilik Merkezi lansmanı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen lansman programına Bakan Yardımcısı Kacır'ın yanı sıra, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve sanayiciler katıldı. Lansmanda model fabrikada düzenlenen Öğren – Dönüş Programı ile yalın uygulamaya geçen firmalar Seomak Teknoloji Yetkilisi Mustafa Ulusoy ile Ergil Grup Kalite Sistem Mühendisi Pelin Dorudemir yaşadıkları süreci ve fabrikalarındaki gelişimi anlattı. Mustafa Ulusoy, Seomak olarak poreses denetimi ilk başladığında yüzde 17 olan firma skorunu denetim sonunda yüzde 78'e yükselttiklerini belirtirken, firma skorlarını yüzde 69'dan yüzde 89'a çıkardıklarını bildiren Ergil Grup Kalite Sistem Mühendisi Pelin Dorudemir ise bu sayede üretimlerinin hızlandığını ve ihracatlarının arttığını ifade etti.

Lansman töreninin açılış konuşmasını yapan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Model Fabrikanın kuruluş sürecini özetleyip çalışmaları anlatarak oluşturulan sinerji ile bölgedeki 6 firmaya eğitim verildiğini söyledi. "Aldığımız sonuçlar bizi ziyadesiyle gururlandırdı" diyen Tekli, asli görevlerinin sanayicinin uluslararası alanda daha da büyümesine destek vermek olduğunu, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'ni Mersin'e kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Böyle bir merkezin kentimize, bölgemize ve ülkemize kazandırılmasında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Lütfi Elvan'a, Mersin Valimiz Sn. Ali İhsan Su'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgedeki asli görevimiz sanayi firmalarımızın yukarılara çıkmasını ve başarılarının uluslararası bazda büyümesi noktasında önayak olmaktır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığı ile bölgemize kazandırılan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'nde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"MODEL FABRİKA DAHA AZ ENERJİ İLE DAHA KALİTELİ ÜRETİM SAĞLAYACAK"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan lansmanda yaptığı konuşmada pandemi sürecinde üretim ve verimin öneminin daha çok anlaşıldığını söyledi. Türkiye'de tarımda ve sanayide üretimin durmadığını hatırlatan Kızıltan, "Üretirsiniz ama verimli bir sistem kullanmazsanız rekabette geri kalırsınız. Verimlilik hem çalışan saat sayısını hem de enerji miktarını düşürüyor. Yalın üretimin verimliliği firmalarımızca etkin şekilde kullanılmalı. Bu anlamda Model Fabrikanın ülkenin daha verimli çalışmasına daha az enerji ile emek harcayarak daha kaliteli üretmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"PEK ÇOK SEKTÖRDE DÜNYANIN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİRİYİZ"

Sanayi ve Tekoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada Model Fabrika ve İnovasyon Merkezlerinin ciddi bir milli sanayi hamlesi olduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'nin önümüzdeki süreçte Mersin'in ticaret ve sanayi hayatına önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum. Son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi yaklaşımına güç vermeye, katkı vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını, yüksek teknolojide ürettiğimiz ürünleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olmamızı sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE ÜRETİM ÜLKESİ"

Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, evet turizmde güçlü, hizmet sektöründe de güçlü bir ülkeyiz ama, nihayetinde bir üretim ülkesi. Pek çok sektörde dünyanın önemli üretim üslerinden biriyiz. Halihazırda demirçelikte Avrupa'da 1. dünyada 7. üretim üssüyüz. Otomotiv'de Avrupa 4.'sü dünya 14.'süyüz. Beyaz eşyada Avrupa 1.'si dünya 2.'siyiz. Makine sektöründe çok önemli bir üretim kabiliyetimiz var. Aslında dünyada çok önemli yer tuttuğumuz birçok sektör var. Bizim önümüzdeki dönemde en büyük hedeflerimizden biri bu üretim alt yapısını artık daha katma değerli ürünler üreten bir yapıya dönüştürmek. Bununla ilgili birçok projeyi de eşzamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezlerini çok önemsiyoruz. Sanayinin verimlilik odaklı dönüşümünde hem dijital dönüşüm boyutunda, hem de önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarda rehberlik edecek merkezler olarak görüyoruz" diye konuştu.

"MODEL FABRİKA VE İNOVASYON MERKEZLERİMİZİN SAYISINI 8'E YÜKSELDİ"

Kacır, "Model fabrikalarımız arasında eşgüdümlü koordinasyonları artırmaya dönük bir performans izleme sistemini de önümüzdeki dönemde hayata geçiriyor olacağız. Halihazırda Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mersin ile birlikte Model Fabrika ve İnovasyon Merkezlerimizin sayısını 8'e yükseltmiş olduk. Önümüzdeki dönemde yine sanayide öncü şehirlerimizde bu model fabrikalarımızın yenilerini açmaya devam ediyor olacağız. Ben merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mersin'de yapacağımız çok iş olduğunu düşünerek, bu oluşumda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.