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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Turizmcilere müjdeli haber

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Turizmcilere müjdeli haber
Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi Turizmcilerenda kabul edilirken turizmcilere müjdeli haber geldi. Geçen yıl getirilen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e uzatıldı. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, salgının olumsuz etkileri nedeniyle konaklama vergisinin yürürlük tarihinin ertelendiğini belirtti. Teklife göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları da gelir vergisinden istisna tutulacak. "Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.
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Turizmcilere müjdeli haber
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