Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli

'
KİŞİYE
Özel Çalışma Modeli'ne geçen Türk Telekom
, modeli verimlilik ve sürdürülebilirlik odağnda kurguladı. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural
, "İş modellerimizi dijital temelli fırsatlar odağında yapılandırdık" dedi. Mobil, ofis, hibrit ve uzaktan olmak üzere dört temel çatı altında kurgulanan yeni modele çalışanlar kademeli olarak geçecek. Çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal ofis alanları da oluşturan Türk Telekom, İstanbul
'da dört, Ankara
'da ise bir adet hub (paylaşımlı) ofisi kullanıma sunacak. Çalışan, kendi rol ve sorumluluklarına göre düzenlenmiş 4 farklı sistemden birine dâhil olacak. 11 Ekim itibarıyla şirketin yöneticileri ile başlayacak bu yeni modele uzman seviyedeki çalışanlar 1 Kasım itibarıyla geçecek.