Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli
Giriş Tarihi: 13.10.2021

Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli

Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli
'KİŞİYE Özel Çalışma Modeli'ne geçen Türk Telekom, modeli verimlilik ve sürdürülebilirlik odağnda kurguladı. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "İş modellerimizi dijital temelli fırsatlar odağında yapılandırdık" dedi. Mobil, ofis, hibrit ve uzaktan olmak üzere dört temel çatı altında kurgulanan yeni modele çalışanlar kademeli olarak geçecek. Çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal ofis alanları da oluşturan Türk Telekom, İstanbul'da dört, Ankara'da ise bir adet hub (paylaşımlı) ofisi kullanıma sunacak. Çalışan, kendi rol ve sorumluluklarına göre düzenlenmiş 4 farklı sistemden birine dâhil olacak. 11 Ekim itibarıyla şirketin yöneticileri ile başlayacak bu yeni modele uzman seviyedeki çalışanlar 1 Kasım itibarıyla geçecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA