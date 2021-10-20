VavaCars 50 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye'de yerleşik ikinci el araç alım-satım online ticaret platformu, Türkiye ve Pakistan'daki faaliyetlerini daha fazla büyütmek için 50 milyon dolar yatırım topladı. B Serisi yatırım turuna, Duquesne Family Office LLC (kurucusu Stanley F. Druckenmiller), mevcut yatırımcı Vitol ve ayrıca yeni bir yatırımcı daha katıldı.

Türkiye'nin lider akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketi Petrol Ofisi ile yakın iş birliği içinde çalışan VavaCars, Nisan 2019'da pazara girmesinden bu yana 10.000'den fazla aracın alım satımını yapmış olup çalışan sayısını 300 kişiye yükseltmiştir. Şirket, hem toptan hem perakende satış tarafında bireysel müşterilerden satın aldığı en iyi araç portföyüyle Brüt Emtia Değerini (GMV) her ay bir önceki aya göre ortalama yüzde 30 oranında arttırmaktadır.

Aldıkları yatırımla ilgili konuşan VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt, "Misyonumuz, dünyanın en güvenilir ikinci el araç alım satım platformunu oluşturmak ve herkesin endişe duymadan araç alıp satmasını kolaylaştırmak. Aldığımız bu yatırımla müşterilerimiz için icat etmeye, basitleştirmeye ve ezber bozan yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Pazara girdiğimiz günden bu yana geçen iki buçuk yılda Türkiye'deki tüm online satışların %95'ini gerçekleştirerek Türkiye'deki bireysel müşteri segmentiyle yapılan alım-satımların lideri olduk. Bu durum, modelimizin gücünü ve pazardaki büyük fırsatı göstermektedir.

VavaCars, ikinci el otomotiv sektörüne güven, şeffaflık ve kolaylık getirmeyi hedeflemektedir. Müşteriler, VavaCars'ın online değerleme aracını kullanarak Türkiye'de genellikle Petrol Ofisi istasyonlarında konumlanmış Müşteri Merkezlerinden birinde yapılan fiziki ekspertiz ile araçlarını anında nakit olarak satabilmektedir.

VavaCars, yakın zamanda, iş modelini dijital çağın dinamikleriyle buluşturarak online araç satış hizmetine başladı. Tüketicilerin bir galeriye gitmesine gerek kalmadan tamamen online olarak araç satın almasına olanak sağlayan hizmet ücretsiz eve teslim olanağı sunuyor. Satılan tüm araçlar detaylı ekspertiz kontrolü ve yenileme işlemlerinden geçirilmesinin yanı sıra 14 gün iade imkanı ve 3 ay/5000KM garanti ile birlikte geliyor.

Alınan bu yatırımlar, markanın devam eden büyümesini desteklemek, teknolojik ve fiziksel platformlar, müşteri merkezleri ağı ve marka oluşturmaya devam ederek online araç satış geçişini hızlandırmak için kullanılacaktır.

VavaCars gelecekte, ilk yatırımcısı Vitol'un akaryakıt istasyon ağından yararlanarak yeni pazarlara açılmayı hedeflemektedir.