5G ile çevrim içi ameliyat

TÜRK Telekom
, 5G altyapısına entegre ettiği yeni nesil yerli ve milli interaktif platformu sayesinde, farklı illerde bulunan Türk cerrahlarını gerçek bir ameliyat ortamında buluşturdu. Prof. Dr. Lütfi Tunç
ve ekibi tarafından 5G bağlantılı akıllı gözlük kullanılarak Ankara Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen çevrim içi ameliyat ile Türkiye
'de bir ilke imza atıldı. Tunç, "Türk Telekom'un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" dedi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç
ise işlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde, çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanan interaktif ameliyat ile hem telekomünikasyon hem de sağlık sektöründe dijitalleşme adına çığır açacak bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.