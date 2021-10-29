Alacak sigortasında 9 ayda 320 poliçe

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2019 yılında hayatımıza giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın Özel Riskler Merkezi ile daha da güçlü bir hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, yapılan düzenlemeler sonrasında sigortalanan KOBİ sayısının hızla artmasının beklendiği belirtilerek, '2020 yılında 458 poliçe 30 milyon TL'ye yakın bir prim üretimi gerçekleşirken, 5 milyon TL hasar ödemesi yapıldı. 2021'in 9 aylık döneminde ise 320 poliçe, toplam üretim 27.3 milyon TL olup bu tutarın yıl sonunda geçen yıla kıyasla artması bekleniyor' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Merkezin, milli menfaatlerin korunmasında en önemli faydalası Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na ve Tarım Sigortaları Havuzu'na reasürans teminatı verebilmesi veya bu havuzlardan reasürans desteği alabilmesidir.'