Konuta yüzde 60’lık maliyet zammı

Pandemıden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaatta maliyetler zirve yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yıllık bazda yüzde 42.13 artış oldu. Endeks, Ağustos 2021'de bir önceki aya göre yüzde 0.93 arttı. Maliyetler içinde en büyük payı ise inşaat malzemeleri oluşturuyor. Uzmanlar, ev fiyatlarında artan maliyetler sebebiyle yüzde 60'lık artış bekliyor. A Para 'da yayınlanan Emlak Avcısı programına katılan KONUTDER Başkanı Altan Elmas , konut fiyatlarındaki artışın en büyük sebebinin inşaat maliyetlerindeki yükseliş olduğunu söyledi.İnşaat maliyetlerinin yüzde 100 oranında arttığını aktaran Elmas, "Geçtiğimiz ay 7.300 TL olan demir, bugün 8.300 TL. 2 ay önce ise 6.700 TL'ydi. Tüketici ev aldığında, bir miktar peşin veriyorlar. 36 ay sıfır faizli taksitler yapıyoruz. Bir miktar faizler yüksek gelebilir. Fakat faizler yüzde 1'in altına düştüğü zaman da konut fiyatları yüzde 30 artar" dedi. Piyasada arzın çok düşük olduğunu ve konut bulmanın tüketici açısından problem olduğunu vurgulayan Elmas, "İnşaat halindeki veya bitmeye yakın projeleri tüketiciye tavsiye ediyorum" diye konuştu.Tüketici açısından konut almak için uygun bir dönem olduğunu kaydeden Elmas, "Her halükarda maliyet artışları fiyata yansıyacak. Önümüzde yüzde 60-65'lik maliyetin yansıması gereken bir rakam söz konusu. Tabii bu 1 ayda 2 ayda yansıyacak bir rakam değil. Bundan sonra konutların fiyatları her ay yüzde 5 artacak" diye konuştu. Son 3 aydır fiyatların aylık bazda yüzde 4 oranında arttığına dikkat çeken Elmas, dünyada gayrimenkul fiyatlarının yüzde 20 oranında arttığını hatırlattı.2022'NIN konutta üretim yılı olacağını kaydeden Elmas, şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl, 2016- 2017 'deki gibi her gün bir proje lansmanı görmeyeceğiz belki ama daha makul bir dönem olacak. Hepimizin elindeki konutlar hemen hemen azaldı. Alınan ruhsatlar var. Onları birer ikişer tüketiciye sunmaya başlayacağız."