2021’de en çok yükselen 10 kripto para

Anket sorularından biri de Bitcoin'in arzının ne kadarla sınırlı olduğuydu. Fakat yalnızca on kişiden biri 21 milyonla sınırlı olduğuna cevap verebildi. Buna karşın bankalar ve dev şirketler kripto para ekipleri kurmaya ve istihdamlarını artırmaya başladı.

Bitcoin ve çeşitli kripto paralara yatırım ivme kazanırken piyasaya henüz girecekler yatırımlarını hangisine yapacakları konusunda zorlanabilir.

Aşağıda 2021'in en çok yükselen ve gelecek vadeden kripto paralarını sizin için hazırladık.

Bitcoin (BTC)

Kripto paraların ilki ve babası olarak bilinen Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan anonim biri veya birileri tarafından yaratıldı.

Beş yıl önce yaklaşık 500 $ karşılığında bir Bitcoin satın alabilirdiniz. Ekim 2021'de Bitcoin'in değeri, 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'in bu hızlı yükselişinde ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'in New York Menkul Kıymetler Borsasında (NYSE) işlem görmeye başlaması belirleyici oldu.

Bitcoin beş sene içinde %12.500'den fazla arttı. Yine bu sene eylül ayında, El Salvador'un resmî parası oldu. Elinde 1000'den fazla Bitcoin tutan adresler (balinalar) tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

Şu anki güncel market hacmi 1,16 milyardan fazla. Uzmanlar, yıl sonuna kadar 100 bin doları aşmasını bekliyor.

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Ethereum (ETH)

Hem bir kripto para birimi hem de bir blok zinciri platformu olan Ethereum, sunduğu akıllı sözleşme ve değiştirilemez token (NFT) seçenekleriyle geliştiricilerin göz bebeği oldu.

Çok kısa bir süre içinde fiyatı yaklaşık 11 dolardan 4.400 doların üzerine çıktı ve yaklaşık %40.000 arttı. Yatırımcılarının gözü gelecek 2.0 güncellemesinde.

Yüksek işlem ücreti nedeniyle sık sık eleştiri alsa da Ethereum değerini katlayarak ilerliyor. Önümüzdeki süreçte de fiyatının 8.000 dolar olması bekleniyor.

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Shiba Inu (SHIB)

Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezî olmayan kripto para birimi Shiba Inu, piyasada çok kısa zamanda "Dogecoin Killer" olarak başarı kazandı.

Kripto para piyasasını etkileyen tweet'leri ile tanınan Elon Musk, Twitter'da kendisine yöneltilen "Shiba bulunduruyor musun?" sorusuna Shiba bulundurmadığına yönelik bir cevap verdi. Bunun üzerine değeri düşmesi beklenen Shiba, tam tersi bir reaksiyonla inanılmaz bir artış gösterdi.

"Shib Army" adındaki fanatik topluluk bu artışın en büyük nedenlerinden biri.

Shiba Inu, bugüne dek %5.400.000'den fazla artış gösterdi.

Kasım ayından itibaren değerinin düzenli olarak artması beklenen kripto para biriminin Twitter resmî sayfasındaki takipçi sayısı Ethereum'unkinden fazla.

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Ripple (XRP)

Ripple, ABD merkezli bir teknoloji şirketi olan Ripple Labs Inc. tarafından yaratıldı.

Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ripple ve iki yöneticisine, kayıt dışı menkul kıymet oluşturup 1 milyar doların üzerinde para toplayarak 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt hükümlerini ihlal ettikleri iddiasıyla dava açtı.

XRP'nin bir para birimi değil, bir menkul kıymet olduğu iması, yalnızca XRP'yi hedef almıyor. Dava günümüzde devam etmekte.

2017'nin başında XRP'nin fiyatı 0.006 dolardı. 2021 Ekim sonu itibarıyla fiyatı %17.900'lük bir artışa imza attı. Şu anda 1 doların üzerinde fiyatlanıyor.

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Polkadot (DOT)

Polkadot, daha iyi bir ağ ve bağımsız bir kripto para için Ethereum'dan ayrılarak doğdu. Ağ yükseltmeleri ve çoklu işleme imkân veren çok zincirli ağ yapısıyla Polkadot, bir yıl gibi kısa bir zamanda inanılan bir proje oldu.

Eylül 2020 ile 29 Ekim 2021 arasında fiyatı yaklaşık %1400 artarak 2,93 dolardan 44,19 dolara yükseldi. 2 Kasım'da 55 doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

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Avalanche (AVAX)

İşlem hızı nedeniyle Ethereum'a rakip olarak bilinen AVAX, 20 milyar üzerinde piyasa değeri ile en büyük on ikinci kripto para birimidir.

19 Temmuz'da AVAX en düşük 9,65 doları gördü. Ekim sonunda, %601,5'lik bir artış göstererek 71,34 dolara yükseldi. Avalanche Vakfı, AVAX ağı üzerinde çalışan geliştiricilere 200 milyon dolardan fazla teşvik fonu sağlayacağını duyurdu. 8 Kasım'da Avalanche, 90 doların üzerine çıkarak rekorunu tazeledi.

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Fantom (FTM)

Fantom, ölçeklenebilir ve merkezî olmayan bir akıllı sözleşme platformudur. 7 milyar doların üzerindeki market hacmiyle Fantom, ekim ayının sonunda 3,1482 dolara ulaştı. 2021 Ocak ayındaki değeri 0,01692 dolardı.

Fantom, çok düşük işlem ücretleri ve çok yüksek hızıyla Ethereum'a rakip oluyor. Yalnızca 1-2 saniyelik yüksek işlem hızı ve akıllı sözleşmeye göre değişen 1-2 sentlik işlem maliyeti ile Ethereum, Polkadot gibi en iyi iddialı blok zinciri platformlarına meydan okumakta.

Aynı zamanda DeFi ekosisteminde güçlenen Fantom, staking oranlarıyla yatırımcılarını fazlasıyla tatmin ediyor. Ekim ayında bir rekora imza atarak Fantom'da TVL (kilitlenmiş toplam değer) 3,2 milyar doları geçti.

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Aave (AAVE)

Stani Kulechov tarafından 2017 tarafından yaratıldı. Aave Protokolü, Ethereum ana ağında resmî lansmanını 2020 yılında duyurdu.

Gelişmekte olan DeFi kripto para birimlerinden biri olan AAVE, kullanıcıların hiçbir aracı olmadan kripto varlıklarını ödünç vermelerine, ödünç almalarına ve faiz kazanmalarına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir borç verme sistemi.

Piyasa değeri şu anda 4 milyar dolardan fazladır. 2020 yıl sonunda %4000'den fazla artan AAVE, şu aralar 325 $ civarlarında fiyatlanmaktadır. Projenin temellerine dayanarak yıl sonu tahminleri 600 dolara işaret etmektedir.

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Algorand (ALGO)

Algorand, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde bilgisayar bilimi profesörü olan Silvio Micali tarafından kuruldu.

Micali, 2012 yılında Turing Ödülü'nü almıştır. Turing Ödülü, bilgisayar biliminin Nobel Ödülü'ne benzetilir.

Algorand web sitesinde açıklandığı gibi Algorand blok zinciri, herkesin katılabileceği açık, sınırsız bir ekonomi yaratmaya yardımcı olmak için inşa edilmiştir.

Projenin web sitesinde kullanım durumları (use cases) sayfasına bakıldığında Algorand blok zinciri üzerine edilmiş fintech, startup, DeFi, finansal hizmet veren şirket ve kurumlardan oluşan yüzlerce oluşumu görebilirsiniz.

Şu anda kripto para piyasasında, 12 milyar doların üzerinde piyasa hacmiyle yirminci sırada yer almaktadır.

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Chainlink (LINK)

Chainlink, 2017 yılında Ethereum ağı üzerine Sergey Nazarov ve bilgisayar mühendisi Steve Ellis tarafından kuruldu.

Fiziksel dünya verilerini oracle'lar aracılığıyla akıllı sözleşmelere entegre eden Chainlink, şu anda piyasada yaklaşık 16 milyar dolar değerinde, on beşinci sırada yer almaktadır.

10 Mayıs 2021'de Chainlink, 51,46 $ ile kendi rekorunu kırdı. Diğer kripto paralar, ekim sonunda rekorları tazelerken LINK'ten henüz yeni bir rekor gelmedi.

Yavaş ilerlemesiyle bazı yatırımcılarının beklentilerini karşılamasa da piyasadaki gücü, DeFi çalışmaları ve güncellemeleri, adını duyuran diğer blok zinciri platformlarıyla yürüttüğü ortaklık haberleriyle gelecek vadeden kripto paralardan biri.

Şu sıralar 34 $ civarlarında fiyatlanmaktadır.

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