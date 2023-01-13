Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 2022 yılında Kapadokya Havalimanında 441 bin kişi uçtu
Giriş Tarihi: 13.1.2023 16:12 Son Güncelleme: 13.1.2023 16:19

2022 yılında Kapadokya Havalimanında 441 bin kişi uçtu

Nevşehir Kapadokya Havalimanından 15 bin 759 uçak seferi ile 441 bin 89 yolcu uçtu.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
2022 yılında Kapadokya Havalimanında 441 bin kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya Havalimanı'nın 2022 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Kapadokya Havalimanı'nda 15 bin 759 uçak seferi ile 441 bin 89 yolcu uçtu.

Yapılan açıklamaya göre; 4 bin 759 ton kargo, posta ve bagaj eşyası taşındı.

Açıklamada ayrıca Aralık ayı istatistiklerine de yer verildi. Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 3 bin 650 kişi, dış hat yolcu trafiği 422 kişi oldu. Böylece Aralık ayında toplam 33 bin. 72 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Aralık ayında, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 52, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda bin 58'e ulaştı. Kargo, posta ve bagaj eşyası ise aralık ayında toplamda 310 ton oldu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 yılında Kapadokya Havalimanında 441 bin kişi uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA