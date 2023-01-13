2022 yılında Kapadokya Havalimanında 441 bin kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya Havalimanı'nın 2022 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Kapadokya Havalimanı'nda 15 bin 759 uçak seferi ile 441 bin 89 yolcu uçtu.

Yapılan açıklamaya göre; 4 bin 759 ton kargo, posta ve bagaj eşyası taşındı.

Açıklamada ayrıca Aralık ayı istatistiklerine de yer verildi. Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 3 bin 650 kişi, dış hat yolcu trafiği 422 kişi oldu. Böylece Aralık ayında toplam 33 bin. 72 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Aralık ayında, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 52, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda bin 58'e ulaştı. Kargo, posta ve bagaj eşyası ise aralık ayında toplamda 310 ton oldu.