2023’te KOBİ’lerin üretkenliği artacak

Pandemi sonrası oluşan sosyal ve ekonomik sıkıntıların yanında artan enerji fiyatları nedeniyle 2023 yılına dair beklentiler her geçen gün daha belirsiz hale geliyor. Özellikle tedarik zinciri sorununun teknoloji alanında yarattığı krizler, işletmelerin büyüme ve başarı elde etmek için farklı çözümlere yönelimini hızlandırdı. Dynabook Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, gidişita yönelik öngörülerini açıklarken, önümüzdeki yıl teknoloji sektörünü nelerin beklediğini paylaştı.Sürdürülebilirlik, uzun yıllardır iş dünyasının gündeminde olan bir terim olsa da hiç bu kadar önemli olmamıştı. Özellikle artan enerji fiyatlarıyla birlikte sürdürülebilir uygulamalara duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla.Sürdürebilirliğin giderek artan çevresel önemine vurgu yapan Ronald Ravel "2023 yılına girerken şirketler daha sürdürülebilir seçimler yapmaya çalışacak. Bu seçimlerde enerji tasarrufu yapma ve çevre dostu olma amacıyla en son teknolojilere geçiş yapmak büyük rol oynayacak'' değerlendirmesini yaptı.Dynabook'un yaptığı araştırmaya göre, Avrupa'daki KOBİ'lerin yüzde 19'u çalışan verimliliğini en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. Başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmeler açısından herhangi bir üretkenlik kaybının maliyetli olduğunu söyleyen Ravel'a göre KOBİ'ler, üretkenliğin önündeki engelleri aşmak için dizüstü bilgisayarlar, güvenli iletişim araçları ve cihaz aksesuvarları gibi teknolojilere başvurarak uzaktaki iş gücünün üretkenliğini artırmaya çalışacak. Ronald Ravel "2023'te BT bütçelerinde daha güvenilir teknoloji çözümlerine ve daha fazla BT desteğine öncelik verdiklerini göreceğiz. Bu sayede çalışanlar nerede çalışırlarsa çalıssınlar desteklendiklerini hissedecekler'' dedi.