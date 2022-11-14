46 yıl sonra açılan Maraş’a Türkiye’den daha çok turist bekleniyor

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa bölgesinde yer alan ve 46 yılın ardından 2020'de kademeli olarak açılan Maraş'ın, KKTC'nin turizm potansiyelini daha da artırdığını söyledi.

Maraş'a açıldığı yıl ciddi sayıda turist beklediklerini ancak küresel salgın nedeniyle bunun gerçekleşmediğini aktaran Ataoğlu, salgın sonrası önemli bir turizm hareketliliği yaşandığını kaydetti.

Bölgenin tarihiyle, geçmişiyle, sahilleriyle, parklarıyla uluslararası bir üne sahip olduğunu dile getiren Ataoğlu, "Maraş'ın uzun yıllar kapalı kalması ciddi merak uyandırıyor, şu anda dünyanın her yerinden ciddi rağbet var. KKTC'nin turizmine de pozitif yansıması oldu. Her yerden turist çekiyoruz" dedi.

Ataoğlu, Maraş'a gelenlerin hem tarihi dokuyu görebildiklerini hem de kumsalında yürüyüp, sahilinde denize girebildiklerini anlattı.

Maraş'a önemli yatırımlar yapıldığını belirten Ataoğlu, bölgenin alışveriş, bisiklet kiralama noktalarıyla turizme daha elverişli hale getirildiğini kaydetti.

Başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nın turizm hareketliliğini daha da artıracağına işaret eden Ataoğlu, "Yeni havalimanının açılması demek uçak bilet fiyatlarının istenilen noktaya ulaşabilmesi ve daha çok turistin gelmesi demek" ifadesini kullandı.