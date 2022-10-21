5 bin kişiye faizsiz konut finansmanı

Dayanışma Ekonomisi terimiyle 30 yıllık sistemi, daha anlaşılabilir hâle getirdiklerini dile getiren Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Bugüne kadar yüz binlerce kişi Dayanışma Ekonomisi'yle ev, araç ve çatılı işyeri sahibi oldu. Sektörümüzün 30 yıldır var olması ve bugün geldiği konumla kazandığı güven sayesinde Dayanışma Ekonomisi; gerekli kanuni adımların atılmasıyla ev, araç ve çatılı işyeri dışında farklı ihtiyaçlara da çözüm olmaya devam edebilir" dedi. 5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası'na imza atan Fuzul; 5 bin kişiyi, organizasyon bedelinde yüzde 35'e varan indirimlerle ev sahibi yapacak. Kampanya 31 Ekim tarihine kadar devam edecek.