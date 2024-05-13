5 yıllık strateji hazır

Tarımda hükümet 4 yıllık stratejik planını yaptı. 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planla 7 amaç, 32 hedef ve 153 performans göstergesi belirlendi. Plan döneminde, tarım, orman ve su kaynakları ile doğal ekosistemlerin korunarak, verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretime, yeterli ve güvenilir gıdaya erişilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. Bakanlık vizyonu da, "Türkiye Yüzyılı'nda; tarım, orman ve su kaynaklarında sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek" olarak belirledi.Tarımsal üretimi artırmak için sektöre yatırım yapılacak. Yeterli, erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzı sağlanacak. Bitkisel ürünlerde arz güvencesi sağlanırken, verim ve kalite artacak. Hayvansal ürünlerde arz güvencesi oluşturulacak. Balıkçılık ve su ürünleri kaynakları korunarak üretim artırılacak. Üretimden tüketime kadar gıda ve yem güvenilirliği sağlanacak. Gıda ve yem güvenilirliğine yönelik yürütülen resmi kontrol hizmetlerinin etkinliği artacak. Gıda güvenilirliğine yönelik uygulamalar geliştirilecek, gıda kayıp ve israfının azaltılması sağlanacak. Bitki sağlığı hizmetleri ve hayvan sağlığı hizmetleri de geliştirilecek.Kırsal alanlardaki yaşam kalitesi ve refah seviyesi iyileştirilecek. Kırsalda gelir ve istihdam olanakları artırılacak. Aile işletmelerine, kadınlara ve gençlere yönelik üretim, yatırım ve istihdam olanakları artırılacak. Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasiteleri ve etkinliklerinin yükseltilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Tarımsal pazarlamada yeni stratejiler geliştirilecek. Tarımsal üretime yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi oluşturulacak. Planlı bir tarım sektörü oluşturulması amacıyla sözleşmeli üretim yaygınlaşacak. Sürdürülebilir tarım sektörü için tarımsal risklerin etkilerini azaltmak, alt sektörlere yönelik politika önerileri geliştirmek, tarımsal üretime yönelik Ar-Ge faaliyetleri oluşturmak da planın amaçları arasında yer alıyor.Planla, tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltmak, tarımda yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak, toprak ve su kaynakları ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir yönetimini sağlamak önemli gündem maddeleri arasında. Toprağı koruyarak verimli kullanmak, su kaynaklarını korumak, korunan alan sayısını artırmak, yaban hayatı ve av yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak, iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve dirençliliğini, sera gazı emisyon azaltım kapasitesini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak, kuraklıkla mücadele kapasitesini artırmak, sel ve su taşkınlarının olumsuz etkilerini kontrol altına almak amaçlanıyor.Stratejik planda yer alan düzenlemeler hayata geçtiğinde Türkiye'de üretim miktarı artacak. Plan dönemi boyunca üretilmesi hedeflenen yağlı tohumlu bitkiler miktarı 23.65 milyon ton olacak şekilde planlama yapıldı. Sığır varlığı içinde 2023'te yüzde 49 olan kültür ırkı oranı 2028'de 56'ya çıkacak. Yüzde 1.60 olan küçükbaş sayısındaki artış oranı yüzde 10.05'i bulması hedefleniyor. 550 bin ton olan su ürünleri yetiştiriciliği üretim miktarı 3 milyon 850 bin tona çıkacak. Tüzel kişilik kazanan Organize Tarım Bölgesi (OTB) sayısı ise 100'e çıkması, kırsal alanda yaşayan kadın ve gençlere yönelik uygulanan proje sayısı 4 bini bulması, tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının ise 464 bin 632'ye çıkması hedefleniyor. Planlı üretim yapılan bitkisel ürün-ürün grubu sayısı ise 17 olacak. Bütünleşik havza yönetimi eylem planları sayısı 13'e, tescili ve korunmasına yönelik çalışma yapılan yerel çeşit sayısı 53'e, korunan alan sayısı 735'e çıkacak.