6 aydan uzun süreli tek bir işsiz kalmayacak!

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda beş yılda 6 milyon istihdam sözü kapsamında, pasif işgücü programlarına erişim güçlenecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. İstihdamda öncelik 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek. Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak. Bu yıl için işsizlik ödeneği alırken işe alınan her bir vatandaş için aylık 3.552 lira prim teşviki verilecek.Bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyon 850 bin işletme prim teşviki, destek ve indirim uygulamasından yararlanıyor. Geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 18 başlıkta sağlanan prim ve istihdam teşviklerinin tutarı 75 milyar lirayı geçti. SGK, işsizlik ödeneği alanların işe girişini hızlandırmak için de prim teşviki veriyor. Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa ve uzun vadeli sigorta primleri fondan karşılanıyor.Teşvik alt tutarı 400 lira olup 3 bin 352 liraya kadar çıkıyor. Bu teşvikten yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmesi gerekiyor. İşverenlerce aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK'ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.