ABD bütçesi şubatta 262 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının beşinci ayında, federal hükümetin bütçe açığı 262 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 217 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 21 artış gerçekleşti.