Adana’dan rekor ihracat! Adana Türkiye’nin ikinci yatırım ve üretim merkezi olacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Kıvanç, 2022'de Adana'da faaliyet gösteren firmaların 168 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Kıvanç, "En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 306.2 milyon dolar ile Irak, 258.4 milyon dolar ile Almanya ve 201.6 milyon dolar ile İspanya olmuştur. 2022 yılı Adana ihracatında yüzde 22,54 pay ile kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada, tekstil ve hammaddeleri yüzde 20,11 pay ile ikinci sırada ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 11,95 pay ile üçüncü sırada yer almıştır" diye konuştu.

Adana'nın ülke ihracatından aldığı payın 2022 yılında arttığını dikkat çeker Kıvanç, "Adana 2021 yılında ülke ihracatından aldığı pay yüzde 1,21 bu oranı 2022 yılında artırarak yüzde 1,33 çıkarttı. Bu artış bölgemiz sanayisinin büyüdüğünün en büyük göstergesidir. Adana için 3 milyar barajını açmak önemli bir kırılım oldu. Adana özelinde ise son yıllarda Türkiye ortalamasının üstünde ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Adana, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir" şeklinde konuştu.