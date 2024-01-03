ADASO Başkanı Kıvanç: Adana depreme rağmen ihracatını korudu

Adana olarak 2023 yılı ihracatının geçen yıla göre düşüş olduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, "Adana olarak 2022 yılında 3 milyar 46 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracatına ulaşmıştık. Yaşamış olduğumuz deprem felaketi ertesinde, tüm dünyada yaşanan makro ekonomik göstergeleri göz önüne aldığımızda Adana'mız geçen yıl yakalamış olduğumuz ihracat rakamlarına yakın bir seviyede ihracat gerçekleştirdi. Adana, 2023 yılında 2 milyar 901 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu performans ile iller yıllık ihracat sıralamasında 13'üncü sırada yer aldı. 2023 yılında 3 defa aylık 250 milyon dolar seviyesini aşan Adana ihracatı, Kasım 2023'te 290.6 milyon dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaştı" diye konuştu.

Adana'nın Türkiye'nin ihracatından alacağı payı her geçen gün artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Zeki Kıvanç, "İhracat rakamlarını Adana için yeterli bulmuyoruz. 2024 yılı itibarı ile gelecek 5 yıl içinde ülkemiz endüstrisinin ilk nefesini aldığı, tarımdan sanayiye geçişin doğduğu şehir Adana'nın önemi giderek artacaktır. Adana, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesi ile ülkemizin gelişimine en büyük katkı sağlayan lider şehirlerin başında geliyor. 5 yeni organize sanayi bölgesi ve birçok küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyoruz. İhracat rakamlarını kentimizdeki yeni yatırım alanlarıyla daha üst seviyelere taşıyacağız" şeklinde konuştu.