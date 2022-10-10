Ağustosta 47.5 milyarlık yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında bin 261 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 148 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 237 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 578 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 10 bin 497 oldu.Ağustosta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 163 milyon lirayla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde şişe, damacana, kavanoz, çanak ve tüplerin üretimini yapacak. Cemre Marin Endüstri AŞ, Yalova'nın Altınova ilçesindeki açık deniz rüzgar türbini destek gemisi inşası için 1 milyar 631 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.