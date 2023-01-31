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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Airbus uçaklarında Türk imzası

Metin CAN Metin CAN
Airbus uçaklarında Türk imzası
Türk havacılığının son dönemdeki yükselişi global uçak üreticilerinde de kendine yer buldu. Bu kapsamda Airbus'ın son ürettiği modeli olan A220'de Türk tedarikçilerden alınan parçaların oranı yüzde 5'e ulaştı. Airbus, Kanada'da Mirabel'de A220 üretimi için hayata geçirdiği tesisinin kapılarını SABAH'a açtı. Yüzde 25 yakıt tasarrufuna sahip uçaklar dünyadan yoğun ilgi görüyor. Öte yandan dev üretim tesisinin satış ve kontrat gibi en kritik koltuklarından biri de Türk yöneticiye emanet. Kanada Mirabel A220 Fabrikasının Satış ve Kontrat Müdürü olan Miray Pırnal 4.5 yıldır bu sorumluluğu üstleniyor. Bugüne kadar onlarca uçağın farklı ülkelere teslimini yapan Pırnal, Türkiye'de de özel havayolu şirketlerinde çalışmış bir yönetici.



SABAH'a açıklamalarda bulunan Airbus yöneticileri Türk tedarik ağının son 15 yılda güçlendiğini ve kendileri üretim yapmaya başladıklarını belirterek şu açıklamaları yaptılar: "Türkiye yüzde 4-5 oranla A220'ye parça sağlayan 9 ülke arasında. Bu durum Türk tedarikçilerinin 15 sene içerisinde gösterdiği büyümenin ve zamanında teslim ve kalite konularında iyi bir repütasyona sahip olmalarının yansımasıdır. Bunlara ek olarak TUSAŞ hem askeri hem de ticari Airbus platformlarında kendini kanıtlanmış başarılı bir performansa sahip."

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Airbus uçaklarında Türk imzası
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