AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman: 550 bin ton buğdayın alımı tamamlandı

AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve beraberindeki AK Partili heyet Diyarbakır TMO'yu ziyaret etti. Son günlerde çiftçilerin bölgedeki bir numaralı gündem maddesi haline gelen buğday alım/satım işlemleri hakkında bilgi almak için ziyaret gerçekleştiren heyet son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası konuşan AK Parti Milletvekili Suna Kepolu, "Diyarbakır'da şu ana kadar TMO vasıtasıyla, 550 bin ton buğdayın alımı tamamlandı. Devam eden çalışmalar kapsamında, 400 bin ton buğdayın da randevu/alım işlemi yapıldı.

Bugün saat 17:00 itibariyle randevuya açılacak 130 bin ton buğday alımı ile kentteki buğday alım programı tamamlanacaktır. Bunun dışında çiftçilerimizin buğday satış talepleri olursa da TMO tarafından hızlıca alım işlemleri gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. Bu arada, yaklaşan mısır hasadı için de TMO gerekli hazırlıkları yaparken, bunun için de Mardin'de 400 bin tonluk depo hazırlandığı belirtildi.