ALO 181, 640 bin 795 çağrıya yanıt verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan ALO 181, 2023 yılının ilk 6 ayını yoğun bir tempoda geçirdi. Ocak-haziran dönemini kapsayan süreçte 640 bin 795 çağrıya yanıt verilirken, merak edilen sorular da titizlikle cevaplandı. Sosyal medya hesabı üzerinden çağrı merkezinin faaliyetlerini yorumlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tapu randevusu, web tapu başvurusu işlemlerini kolaylaştırıyor, 'Yerinde Dönüşüm' projemize ilişkin soruları cevaplıyoruz" dedi.