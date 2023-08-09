Altın ithalatına % 20 vergi

ResmiGazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak ek mali yükümlülük kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek. yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle de rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2.5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.Sektör temsilcileri, yarım gramın vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü belirterek, "Yarım gram altın üretiminin devam etmesi taraftarıyız" dedi.İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 gramın altında olan altınların üretiminin duracağını duyurdu. Bu durum piyasayı denetlemek ve kayıt dışının önüne geçilmesiyle şekillenecek. Vatandaş altına talep gösteriyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının yükselmesiyle vatandaş daha çok yarım gram altını tercih ediyordu. Yarım altının tekrar basılması için çalışmalar yapacağız" dedi. Altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükleri de değerlendiren Atayık, "Altın ithalatına kota getirilmesi durumunda üreticiler ve ihracatçılar zarar görebilir" ifadelerini kullandı.