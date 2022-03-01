Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Antarktika'daki adalar Göktürk-1 ile görüntüledi
Giriş Tarihi: 1.3.2022 16:37 Son Güncelleme: 1.3.2022 16:38

Antarktika'daki adalar Göktürk-1 ile görüntüledi

AA
Antarktika’daki adalar Göktürk-1 ile görüntüledi

Zorlu koşulları ile bilim insanlarının odak noktası olma özelliğine sahip olan Antarktika kıtasındaki Horseshoe ve Dismal adaları, Göktürk-1 uydusu tarafından görüntülendi.

Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Antarktika'daki Horseshoe ve Dismal adalarının görüntüleri, Göktürk-1 uydusu tarafından kaydedildi.

HORSESHOE VE DİSMAL ADALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Müdürlüğü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe ve Dismal adalarının Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Antarktika'daki adalar Göktürk-1 ile görüntüledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA