Antarktika’daki adalar Göktürk-1 ile görüntüledi

Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Antarktika'daki Horseshoe ve Dismal adalarının görüntüleri, Göktürk-1 uydusu tarafından kaydedildi.



HORSESHOE VE DİSMAL ADALARI GÖRÜNTÜLENDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Müdürlüğü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe ve Dismal adalarının Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

