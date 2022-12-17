Asgari ücrette salı günü uzlaşmaya varılacak

AKParti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 20 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatarak "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" dedi. Asgari ücretin sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücret olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Emekçilerimizi koruyan, tatmin eden ve hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum." Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olduğunda ve uzlaşma durumu olmadığında devlet olarak kendilerinin konuya müdahale ettiklerini ve tarafları uzlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Bu süreç tamamlandığı zaman komisyonun bir karar verdiğini ifade eden Bilgin, şöyle konuştu: "O komisyonda eğer bir işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olur, uzlaşma durumu ortaya çıkmazsa biz müdahale ederiz. Onları uzlaştırmaya çalışırız. Nerde uzlaştırırız, emekçilerimizin rahat nefes alacağı seviyeden işverenlerimizin de ödeyebilecekleri rakamdan. İşverenlerimizi biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz ama işçilerimizin mutlaka refahına katkı yapacak rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran. Onu biz belirlemiyoruz." Bilgin, 3600 Ek Gösterge sorununu çözdüklerini ve ocak ayından itibaren uygulamaya geçeceğini hatırlattı.EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinen Bilgin, "Bu ay sonuna kadar bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, onlar çözülüyor. Çalışmamız ilerledi. Zaten çok zaman kalmadı. Ayın sonuna kadar inşallah meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" diye konuştu. Emeklilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bilgin, "Enflasyona onları da mağdur etmeyecek, enflasyonun negatif etkisini ortadan kaldıracak düzenlemeyi Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız. Onu da açıklayacağız" dedi.