ATO Başkanı Baran: Eleman bulamıyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliğine katıldı. Programda konuşan ATO Başkanı Baran, reel sektörün eleman bulamadığını belirterek, "Bazı meslekler, devam ettirecek gençler olmadığı için yok oluyor. Bazılarında ise çalışacak kimse bulunamıyor" ifadelerini kullandı.Gençlere yaptıkları işi sevmeleri tavsiyesinde bulunan ATO Başkanı Baran, "Sizlere tavsiyem, hangi iş olursa olsun, severek yapın. Zamanınızı kiraya vermeyin. Yani sonunda para kazanacağım düşüncesiyle çalışmayın. Sevdiği işi yapan, işini severek yapan çalıştığını düşünmez bile. Bir ömür boyunca bir işi başarıyla sürdürmenin yegâne yolu sevmektir. Aslına bakarsanız hayatın her alanında mutlu olmanın yolu sevmekten geçiyor" şeklinde konuştu.Turizm sektörünün her geçen gün büyüyen, gelişen bir alan olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, bu alanda eğitim alan gençlerin yeni girişim ve fikirlerle sektöre katkı sağlayacağını ifade etti. Baran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turizm sektörü, sağlıktan gastronomiye, kongreden spora birçok türü olan ve her geçen gün gelişen, ilerleyen bir alan. Bu alanda teknolojiyle buluşan, üretici fikirlere, girişimlere her zaman ihtiyaç var. Sizler, bu ihtiyaca cevap verebilir, sorumluluk alarak, eksiksiz, sabırla, hevesle çalışarak başarıyı yakalayabilirsiniz."