Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Avrupa’da borsalar günü düşüşle tamamladı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 23:16

Avrupa’da borsalar günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, gelişmiş ve önde gelen ekonomilerin merkez bankalarının küresel parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle günü düşüşle tamamladı

AA
Avrupa’da borsalar günü düşüşle tamamladı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,20 değer kaybederek 424,74 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 13.893,07 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 değer kaybıyla 6.452,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 gerileyerek 23.688,16 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,93 azalarak 7.426,17 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,169'luk düşüşle 1,061 seviyesinde bulunuyor.

GELİŞMİŞ EKONOMİLERDEKİ FAİZ ARTIRIM ADIMLARI

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) dün yapılan açıklamada, bankanın üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı, refinansman faizinin yüzde 2,50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,75'e yükseltildiği kaydedilmişti.

Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, "Bugün faiz oranlarını yükseltmeye karar verdik. Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Merkez Bankası da dün politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50'ye çıkardığını duyurmuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da borsalar günü düşüşle tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA