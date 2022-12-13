Avrupa’da ikinci savaş korkusu! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik tırmanıyor





UYARILARI DİNLEMEDİLER

Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzey bölgesinde Kosova-Sırbistan arasındaki Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yollara 10 Aralık'ta kurulan barikatlar, tüm uyarılara rağmen halen kaldırılmadı.