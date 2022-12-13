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Giriş Tarihi: 13.12.2022 06:42 Son Güncelleme: 13.12.2022 07:03

Avrupa’da ikinci savaş korkusu! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik tırmanıyor

Avrupa topraklarındaki gergin bekleyiş sürüyor. Kosova ile Sırbistan arasında tansiyon yüksek. Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar halen kaldırılmadı.

Avrupa’da ikinci savaş korkusu! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik tırmanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken dikkatler Balkanlar'a çevrildi. Kosova ile Sırbistan arasında tansiyon hâlâ yüksek. Önceki gece bölgede sıcak çatışma riski en üst seviyeye çıkmıştı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Vucic, Sırplara itidal çağrısı yaparak, NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR'a ve Avrupa Birliği misyonlarına karşı saldırılarda bulunmamalarını istedi.



UYARILARI DİNLEMEDİLER
Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzey bölgesinde Kosova-Sırbistan arasındaki Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yollara 10 Aralık'ta kurulan barikatlar, tüm uyarılara rağmen halen kaldırılmadı.



NATO, ABD ve AB tarafından kaldırılması istenilen barikatlar yerel Sırp gruplar tarafından korunuyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti, protestocuları "suç çeteleri" olarak tanımlayarak KFOR'dan barikatları temizlemesini istedi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kosovalı Sırpların tüm haklarının korunması gerektiğini ifade ederek, "Durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Derek Chollet ise dün bölgeye gitti.



Gerilimin ana nedeni, Kosova'nın, araçlarında Sırbistan plakaları bulunanlara plakalarını Kosova plakasıyla değiştirme zorunluluğu getirmek istemesi.



Bazı Sırplar bu kararı protesto ediyor.

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Avrupa’da ikinci savaş korkusu! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik tırmanıyor
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