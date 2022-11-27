Avrupa’da yılın otomobil Oscar’ında voltaj yükseldi

Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of the Year-COTY2023) seçimlerinde ilk tur tamamlandı. 59 ülkeden 69 jüri üyesinin yaptığı oylama sonucunda Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X, Volkswagen ID. Buzz finale kaldı. Otomotiv dünyasındaki dönüşümün yansımaları son yıllarda otomobil Oscar'ı olarak bilinen COTY sonuçlarını da etkiliyor. Bu yılda yılın otomobili olmak için yarışacak yedi finalistten beşi tam elektrikli, ikisi ise hibrit araçlardan oluştu. Avrupa'da Yılın Otomobili seçimlerinde ikinci oylama sonucunda birinci seçilen otomobil 13 Ocak 2023'de Brüksel Otomobil Fuar'ında düzenlenecek törenle kamuoyu ile paylaşılacak.