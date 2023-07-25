Avustralya’da THY heyecanı billboardlara Türkçe yansıdı

İstanbul'a dünyadaki en uzak mesafelerden biri olan Avustralya'nın Melbourne şehrine Türk Hava Yolları'nın (THY) direkt uçuş planını duyurması Avustralya'da büyük heyecan uyandırdı. Melbourne Belediyesi şehrin birçok noktasını konuya ilişkin Türkçe ve İngilizce reklam panoları ile donattı. Panoların birinde ise Türkçe olarak THY Başkanı Ahmet Bolat'a yönelik, "Hoşçakalın İyi Yolcukluklar Dileriz Sayın Başkan Bolat ve THY Heyeti" yazdığı görüldü.THY'nin Avustralya'ya direkt uçması kıtanın dünyaya açılmasında büyük bir öneme sahip. Özellikle Avrupa'ya uçuşlarda üç aktarma yapmak zorunda kalan ülke, THY ile birlikte önemli bir lojistik avantaj yakalayacak. Avustralyalılar için İstanbul'a direkt ulaşım ise dünyanın en önemli destinasyonlarına kolay erişim anlamına geliyor. Ülkedeki Türkler daha önce Singapur ya da Dubai üzerinden Türkiye'ye ulaşabiliyordu. Şimdi THY'nin geniş gövdeli uçakları ile 13 saatlik bir yolculuğun ardından direkt Türkiye'ye gelebilecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yakın zaman önce 6 günlük bir Uzakdoğu gezisi düzenlemişti. Bu gezi aynı zamanda THY'nin küresel pazarda büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülmüştü. Bu kapsamda THY, aralık ayında Avustralya'ya ilk kez uçmaya başlayacak ve Melbourne'u yeni destinasyon olarak ekleyecek. THY ayrıca Uzakdoğu'daki mevcut noktalarını da artırarak bölgedeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor.Ahmet Bolat Uzakdoğu turları kapsamında Melbourne şehrine de gitti. Avustralya heyeti ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan Bolat, THY'nin Avustralya uçuşlarıyla ilgili bilgi verirken, direkt uçuşlar için sosyal medyadaki takipçilerine "Sidney mi yoksa Melbourne mü?" sorusunu sormuştu.BAŞKAN Ahmet Bolat, Uzakdoğu turunda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Avustralya epey süredir radarımızda. Turizm, ticaret ve eğitim gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliği imkânlarının hızla geliştiğine şahit oluyoruz. Doğrudan uçuşlarımızın henüz olmadığı Avustralya'dan kod paylaşım anlaşmalarımızın olduğu havayolları ile 2019 yılında 120 bin 837, 2022 yılında ise 118 bin 847 yolcu taşıdık. Fakat THY logosunu artık Avustralya'da da göstermenin zamanı geldi. İstanbul'dan Sidney ya da Melburn'a haftada üç sefer ile başlamayı hedefliyoruz."