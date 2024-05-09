Babasının hayalini oğlu gerçekleştirdi.. "GÜNSEL’İ TOGG ile birlikte dünya yollarında göreceğiz"

Hukuk Fakültesi mezunu olan 43 yaşındaki İrfan Suat Günsel, KKTC'nin ilk yerli ve milli otomobili olan GÜNSEL'in çıkış hikayesinin gururla anlatıyor. Aynı zamanda Günsel Yönetim Kurulu Başkanı olan İrfan Suat Günsel, "2008 yılında geliştirdiğimiz güneş enerjili otomobil ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen yarışmaya girdik ve birinci olduk. Onun verdiği cesaretle butikte olsa vatandaşın kullanabileceği bir otomobilin peşinden koştuk. Üniversiteden yeni mezun olan 6 arkadaşımızla elektrikli otomobil yapmaya karar verdik. GÜNSEL'in hikayesi üniversitenin inovasyon merkezinin bodrum katında bir depoda başladı" diye konuştu.

"BİRÇOĞU VAZGEÇİN, OLMAZ" DEDİ

Daha tecrübeli mühendislere, tasarımcılara kendileriyle çalışmaları için teklifler götürdüklerini ifade eden Günsel, "Birçoğu 'Çocuklar vazgeçin, olmaz, yapılamaz' diyerek nasihatler etti. 'Çin'den getirip işte boyayıp biz yaptık' diyecekler eleştiri yapanlar oldu. Hepimiz de bir 'Acaba' sorusu vardı. Otomobil en zor üretilen araçlardan bir tanesidir. Ama biz yılmadık ve hiçbir zaman heyecanımızı yitirmedik. Gece-gündüz çalıştık. Uykusuz geceler geçirdik. 2016 yılında GÜNSEL'in B9 modelinin ilk sürüşünü yaptık. İlk sürüşü babam Suat hocaya bıraktık. İlk kontak çevrilip hareket ettiğinde bodrumda alkışlar eşliğinde 60 metre ileri - geri yaptık. Hepimiz sevinç gözyaşı döktük. O gece uyuyamadık. Mutsuzluk değil, sevinç daha az uyutuyormuş insanı" şeklinde konuştu.

GÜNSEL'İ TOGG İLE YOLLARDA GÖRECEĞİZ

KKTC'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan GÜNSEL'in B9 modelinin bu yıl yollarda olacağını kaydeden İrfan Suat Günsel, bir yanda da babasının hayalini hayata geçirmenin gururunu ve sevincini yaşıyor. Günsel, "Babam kirli topraklardan araba modelleri yapıp ileride otomobil üreteceğini, üstü açık otomobillerde genç çiftlerin saçlarını savurarak seyahat etmelerini izleyeceğini hayal edermiş, Babamın bu hayalini gerçekleştirmek bana nasip oldu. 6 kişiyle başladığımız üretim tesisimizde şimdi 300 kişiyle sıfırdan bir elektrikli otomobil üretiyoruz. O gün "İçine binelim 100 metre sürelim bizim yeter' dediğimiz otomobili seri üretimle dünyaya ihraç etmeyi hayal ediyoruz. Türkiye'mizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize güç veriyor. GÜNSEL'i Türkiye'nin gururu olan TOGG ile birlikte artık dünya yollarında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNSEL B9'UN ÖZELLİKLERİ

Yüzde 100 elektrikli bir otomobil.

Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi.

Aracın motoru 140 kW gücünde.

Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı.

Bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada dolduruluyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat.