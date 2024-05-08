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Giriş Tarihi: 8.5.2024 23:13 Son Güncelleme: 8.5.2024 23:16

Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın uzun vadeli olmasını planladıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız." dedi.

Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD'nin halihazırda Türkiye'nin LNG tedariki sağladığı önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Washington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Bayraktar, Washington'da Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de buluştuklarını bildirdi. Türkiye'nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası işbirlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkati çektiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir."

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Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı
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