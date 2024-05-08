Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı

Bayraktar, "Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.