Bakan Ersoy: 2024 hedeflerimizi rahat bir şekilde gerçekleştireceğiz

Kuşadası ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle bir otelde bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında turizmde 2019'da rekorlar kıran Türkiye'nin pandemi sürecinden en hızlı çıkan ülke olduğunu, olumsuzluklara rağmen 2023'ü de rekorla kapattıklarını ifade etti.

2028'e kadar çok ciddi hedefler koyduklarını, bu hedeflere de her sene rekorlar kırarak ulaşacaklarını kaydeden Ersoy ,"60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefiyle yıla başladık. İlk veriler de iyi geliyor. Ziyaretçi rakamlarında çok ciddi artışlar var. Rezervasyonlar da iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde devam edersek 2024 hedeflerimizi de rahat bir şekilde gerçekleştireceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Kuşadası ve Ege'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, Kuşadası'nın turizm geçmişinin çok eskiye dayandığını, özellikle kruvaziyer turizminin ana merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"KAZI BÜTÇELERİNİ ARTIRIYORUZ"

Yabancı kazı başkanlarının görev yaptığı arkeolojik kazılarda çalışmaları 12 aya çıkardıklarını bildiren Ersoy, "Geleceğe Miras" projesiyle gelecek 4 yıl için iddialı hedeflerin konulduğuna işaret etti.

Türkiye'nin arkeolojik zenginliğinin yüzde 10'unun kazılarla ortaya çıkarıldığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Yüzde 90'ı aslında hala toprak altında. Eğer kazdıklarınızı koruyamayacaksanız, restore edip üst yapıyı oluşturamayacaksanız toprak altında kalması daha faydalı olur. Doğru ve düzenli bir kaynak aktarımı yapmanız lazım. Önce kazmalı sonra korumalı sonra restore etmelisiniz, peş peşe götürürseniz o zaman kazmak faydalı. Ama bunlar bizi turizmde rakiplerimizden ayrıştıran, cazibe noktası olmamızı sağlayan ürünlerimiz. İşte bugün Afrodisias'da göreceksiniz çok ciddi bütçeler ayırdık. Şöyle örnek vereyim. 2019'da bizim kazı bütçemiz 36,7 milyon liraydı. Geçen sene bu rakamı kazı ve restorasyonu da dahil ederek 1,1 milyar liraya çıkardık. Bu seneki bütçemiz de 6 milyar lira olacak. Yani çok ciddi şekilde bütçeleri artırıyoruz. Kazı başkanlarımız, bize projelerini gönderiyor ve hızlı bir şekilde bu sene itibariyle bütün projeleri hayata geçiriyoruz."

"YEREL YÖNETİMLERE ÇOK CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Arkeolojik zenginliğin turizmin 12 aya yayılması hedefi kapsamında önemli olduğunu da kaydeden Ersoy, Kuşadası'nın 8-9 aylık bir sezonla anılması gerektiğini, kültür turizmiyle bunu başaracaklarını aktardı.

Turizmde hedeflerin yakalanması için yerel yönetimlere de ciddi görevler düştüğünü, yol, atık su, içme suyu gibi altyapı yatırımlarının tamamlanmasının önemli olduğunu belirten Ersoy, bu hedeflere ilçedeki tüm paydaşların sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda söz alan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş da seçildikleri takdirde yerel yönetim olarak turizm alanında hayata geçirmeyi öngördükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Programa, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de katıldı.