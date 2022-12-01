Bakan Fatih Dönmez madencilerle buluştu: Biz hep birlikte güçlüyüz

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'nde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak genel müdürlükte bulunan güneş panelleri ve elektrikli araç şarj istasyonlarından oluşan 120 kilovatlık güç kapasitesine sahip "Çatı GES ve Şarj İstasyonu"nun açılışını yaptı.

Ardından düzenlenen 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinliğine katılarak burada "Hikayemiz Kömür" isimli belgeseli izledi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Amasra'da yaşanan maden kazasına ilişkin "İnşallah bu ve benzeri kazaların olmaması için bugüne kadar gösterdiğimiz gayretin çok daha fazlasını göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda bu konu hakkında doğru veya yanlış birçok bilgiler olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"KAZADA EN UFAK İHMALİ BULUNAN KİM VARSA GEREĞİ YAPILACAK"

"Sizlere sadece şunu söyleyeyim. Her iddia detaylıca araştırılıyor. Hiçbir karanlık noktanın kalmaması için hem adli merciler hem bilirkişiler hem de bakanlıklarımızın uzmanları çalışıyor. Kazada en ufak ihmali bulunan kim varsa gereğinin yapılacağını ilk gün söylemiştim. Bugün de aynı hissiyat, aynı kararlılık içindeyiz."

Dönmez, madencilerin çalışma şartlarında yapılan iyileştirmelere değinerek, yer altı kömür madenlerinde çalışan madencilerin ücretlerinin en az iki asgari ücret düzeyine getirildiğini, İş Güvence yasası ile yer altı işlerinde çalışan işçilerde artık kıdem şartı aranmadığını ve yer altı madenlerinde haftalık çalışma süresinin de 45 saatten 37,5 saate düşürüldüğünü aktardı.

Senelik izinlerin 4 gün uzatıldığını, emeklilik yaşının 55'ten 50'ye çekildiğini kaydeden Dönmez, yıpranma haklarıyla birlikte madencilerin 43 yaşında emekli olabildiğini söyledi.