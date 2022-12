Bakan Fatih Dönmez madencilerle buluştu: Biz hep birlikte güçlüyüz

MADENCİLERİN KONFORUNU YÜKSELTMEK İÇİN HER ŞEY YAPILIYOR

Dönmez, çalışma güvenliği alanında ise Yer Altında Hayat Hattı sisteminin kurulması zorunluluğu, bekleme barajlarının yapılması, malzeme bulundurma zorunluluğu, acil durum tatbikat sürelerinin periyodik olarak 6 aya düşürülmesi başta olmak üzere çeşitli adımların da kendi dönemlerinde atıldığını belirterek, "Daha ne yapabiliriz, madencilerimizin çalışma konforunu daha nasıl yükseltebiliriz, bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen bildirimlerin hepsini not ediyoruz. Yöneticilerimize diyoruz ki bunlar üzerinde çalışın." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde madencilik alanında yaşanan gelişmelerin an be an takip edildiğinin, iyi olan ne varsa Türkiye'ye getirildiğinin ve son yıllarda özellikle denetimlerin artırıldığının altını çizen Dönmez, 2019'da 8 bin 602, 2020'de 5 bin 523, 2021'de 8 bin 129 ve 2022 Kasım sonuna kadar 7 bin 419 madenin yerinde denetlendiği bilgisini paylaştı.

Dönmez, yerli kömür başta olmak üzere madenlerin gün yüzüne çıkarılması atağını "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye" diyerek başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"BİZ HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

"Sizlerin gayretleriyle inşallah Türkiye Yüzyılı kalkınmanın, büyümenin, üretmenin, refahın, enerjinin yüzyılı olacak. Biz hep birlikte güçlüyüz. Hep birlikte Türkiye'yiz ve hep birlikte Türkiye'yi aydınlatmaya devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken davetimize icabet ederek buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün vesilesiyle bir kez daha Dünya Madenciler Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyor, ahirete intikal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Bakan Dönmez konuşmaların akabinde madencilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.