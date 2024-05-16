Bakan Kacır: Türk girişim ekosistemi ’Avrupa teknolojisinin yıldızı’

"10 BİNİN ÜZERİNDE ŞİRKET AR-GE VE İNOVASYONA ODAKLANDI"

Bu nedenle güçlü bir startup ve inovasyon ekosistemine sahip olmanın Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde yer aldığını söyleyen Kacır, Türkiye ekonomisini daha yüksek teknolojili ve inovasyon odaklı bir yola sokmayı hedeflediklerini ve sağlam bir teknoloji ekosistemi inşa ederek temelleri attıklarını anlattı.

Kacır, son 22 yılda Türkiye'de teknoparkların sayısının 2'den 102'ye çıktığını kaydederek, Türkiye'nin teknoparklarında 10 binin üzerinde şirketin AR-GE ve inovasyona odaklandığını bildirdi.

Türk özel sektörünün 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezine ev sahipliği yaptığını, 2000'li yıllarda 29 bin olan AR-GE personeli sayısının 272 bine ulaştığını ifade eden Kacır, "Bu etkileyici gelişme Türkiye'nin sağladığı destekler ve teşviklerle oldu." dedi.

Kacır, Türkiye'nin dron teknolojilerindeki liderliğinin bu alandaki yaklaşımının en iyi örneklerinden olduğunu vurgulayarak, "Savunma teknolojisindeki başarımız bize cesur vizyonları nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizi ve kayda değer atılımları nasıl başarabileceğimizi gösterdi. Şimdi odak noktamız bu başarı öyküsünü diğer sektörlerde de tekrarlamak." diye konuştu.

Togg'un, bu alandaki dönüşümün işaret fişeklerinden biri olduğunun altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Togg, elektrikli ve akıllı bir otomobilden çok daha fazlası. Bir Türk markası tarafından Türkiye'de üretildi ve Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ediyor. Bu dönüşüm mobilite girişimleri için de bir destek olacak. Togg, halihazırda 30'dan fazla farklı startup ile çalışarak inovasyonu teşvik etme konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Teknolojideki değişikliklerin yenilik yapmamız ve başarılı olmamız için benzersiz fırsatlar yarattığının farkındayız. Bu nedenle güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası."