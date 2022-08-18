Bakan Karaismailoğlu: Demir yollarımızda yolcu taşıma oranlarını yüzde 6’nın üzerine çıkaracağız

"ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF ÜRETİMİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERECEĞİZ"

TÜRASAŞ'ın bölge müdürlüklerindeki fabrikalarda yıllık 80 araç, 45 lokomotif, 150 kent içi raylı sistem aracı, 75 dizel lokomotif ve 1200 vagon üretim kapasitesinin bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Fabrikalarımızda araç üretimi ile aynı zamanda yük vagonu, lokomotif, dizel tren seti ve yolcu vagonlarının bakım ve onarımları da yapılıyor. Bugünkü ziyaretimizde inceleme imkanı bulduğumuz 'E-5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi' projemizle, lokomotif üretiminde katma değeri yüksek bileşenlerin yerli tasarımı ile elektrikli lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz. Eskişehir'de üreteceğimiz milli elektrikli lokomotifimizin gövde tasarım çalışmalarını tamamladık, imalatına da başladık. Projenin alt sistemlerinin tip testleri, sertifikasyon çalışmaları, proje planına uygun olarak sürüyor. 2023, 2024 yıllarında 20 adet E-5000 anahat lokomotifi, TCDD Taşımacılık şirketimize teslim edeceğiz."

Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın yürüttüğü bir diğer projenin "Yeni Nesil 8 Silindirli 1.200 Dizel Motor" üretimi olduğunu açıkladı.

Türkiye'de bu özelliklerde ilk yerli motor olan projenin sektöre ve ülkenin gücüne güç katacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu motorları kendimiz üretecek, başka ülkelerden satın almak zorunda kalmayacağız. Milli ekonomimize kıymetli katkılar sunacak motorun montajı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TÜRASAŞ fabrikalarında yürütülen "Milli Elektrikli Tren Seti Araç Prototipi ve Seri Üretimi" projesine de değinen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında saatte 160 kilometre hızında milli elektrikli tren seti üretiminde 5 araç konfigürasyonlu ilk aracın üretimini tamamladık. Statik ve dinamik testleri de biten projenin sertifikasyon süreçleri devam ediyor. Bu yıl içinde 3 tren seti ile 2023 ve 2024 yılları içinde 19 tren setini raylarda göreceğiz. TÜRASAŞ'taki çalışmalarımız kuşkusuz bunlardan ibaret değil. Saatte 225 kilometre hızında elektrikli tren seti tasarım projemiz de tüm hızıyla sürüyor. Tasarım çalışmalarımız bu yıl tamamlanacak. TÜRASAŞ fabrikalarında uzun hat tren ekipmanlarının yanı sıra banliyö elektrikli tren setleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Milli banliyö elektrikli tren seti projemize de 2021 yılında başladık. Her bir dizimiz, 4 araçlı ve 1000 yolcu kapasiteli tasarlandı. Bu setlerimizi ilk olarak Gaziantep'te 'Gaziray' projemizde kullanacağız. Gaziray için her bir dizi 4 araçlı olacak şekilde 8 tren seti üretilecek."